Mégis ott lesz a tajvani csapat a téli olimpia megnyitóján Pekingben

Több figyelmeztetést is kapott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól a tajvani fiókszervezet, így végül megállapodtak, hogy küldenek Pekingbe embereket a pénteki megnyitóra - írja a Reuters.

Tajvan nem a téli sportok hazája, a szubtrópusi országban így nincs nagy jelentősége a téli olimpiáknak sem. Soha nem nyertek még csak érmet sem a játékokon, idén pedig csupán négy sportolóval képviseltetik magukat. Különös figyelmet most azért kapott az esemény, mert 2022-ben a függetlenségüket el nem ismerő Kína a házigazda. Több tiltakozás is volt Tajpejben, többen a teljes bojkottra szólítottak fel.

A pekingi téli olimpiai játékok bojkottjáért tüntetők Tajpejben. Fotó: WALID BERRAZEG/Anadolu Agency via AFP

Maga a tajvani olimpiai bizottság is próbálkozott azzal, hogy az olimpiához kapcsolódó ceremóniákat kihagyják. A repülőjáratok átszervezésével és a járványkorlátozások okozta kényelmetlenségekkel érveltek. A valódi ok viszont más lehetett. Tartanak attól, hogy a kínai szervezők a hongkongi csapattal együtt vonultatnák fel a tajvani küldöttséget, jelezve, hogy hasonlóképp gondolnak a szigetre, mint az általuk felügyelt városállamra. A NOB viszont ragaszkodik hozzá, hogy a résztvevő szervezetek a ceremóniákon is képviseltessék magukat, így – bár nem tudni pontosan hány fővel, de – tajvani sportolók is felvonulnak pénteken.