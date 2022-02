Ukrajna 100 ezer katonával növelné a hadsereg létszámát, ellenben eltörölné a sorkötelezettséget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök év eleji beszédét egy percre megszakítva a parlament ülésén írta alá a rendeletet, melynek értelmében 3 év alatt 100 ezer fővel növelnék északkeleti szomszédunk katonáinak létszámát. A politikus szerint erre nem azért van szükség, mert háború közeleg, hanem azért, hogy ne lehessen háború a jövőben sem.

Az ukrán fegyveres erőknek 261 ezer katonájuk van – ezzel ez a 19. legnépesebb hadsereg a világon –, emellett 1 millió tartalékosra számíthatnak, míg sorkatonai szolgálatra a 18 és 27 év közötti férfiakat hívhatják be, fegyvernemtől függően 12 vagy 18 hónapos időtartamra.

A szóban forgó elnöki rendeletben szó esik a katonák fizetésének emeléséről, de meghosszabbítanák a szerződésesek szerződéseinek időtartamát, illetve új koncepciót dolgoznának ki a fegyveres erők tagjainak lakáshoz juttatásáról is. „Ez az ország hivatásos hadseregre történő átállásának kezdete” – mondta beszédében Zelenszkij.

A parlamentben azt még nem emelte ki az elnök, amiről néhány órával később számolt be az ukrán sajtó, miszerint törvénymódosítást nyújtanak be a sorkatonai szolgálat eltörléséről. Ennek lehetséges dátuma 2024. január 1. Közben azt tervezik, hogy internzívebb formában, rövidebb idő alatt készítsék fel a fiatalokat a haza védelmére.

Ukrán katona leskelődik erre szolgáló eszközzel a keleti fronton Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Volodimir Zelenszkij a parlament ülésén arról is beszélt, hogy új típusú együttműködésről készülnek megállapodni Nagy-Britanniával és Lengyelországgal, de attól függrtlenül, hogy Ukrajnának sok barátja van, ők nem jelentenek teljes védelmet. „Mindenekelőtt a saját képességeinkben kell bíznunk – mondta. – Hálásak vagyunk a barátainknak, de a barátainknak megvan a maguk hazája, ezt nem felejthetjük el. Így minket kivéve más nem védheti meg az országunkat, és nem is emelheti fel, csak magunkra számíthatunk.”

Az ukrán elnök már korábban is filozofált arról, hogy ha Oroszország megtámadná Ukrajnát, akkor katonai értelemben senki sem állna mellé. „Ha Ukrajnát felvennék a NATO-ba – merengett január 28-ai nagyszabású sajtótájékoztatóján –, akkor ha később történne valami, a szövetségnek részt kellene vennie a konfliktusban. Vannak európai országok, amelyek emiatt nem szívesen kockáztatnának.”

Ugyanott azt is hosszabban fejtegette, hogy az elmúlt néhány hónapban egyre fokozódó háborús hangulat komoly károkat okoz Ukrajnának, melynek gazdaságából rövid időn belül 12,5 milliárd dollárt vontak ki. Kedden reggel erről már nem volt szó, ellenkezőleg: Zelenszkij most azt mondta, a gazdasági helyzet stabilizálódik, mindent kézben tartanak, a januári költségvetési bevételek meghaladták a tervezettet, a hrivnya erősödik, az arany- és devizatartalékok „továbbra is rekordszinten vannak”.