Bajban van a Platón Párt

„Ha az uralomért huzakodni kell, az ilyen belső harc, ha meghonosul, nemcsak a viaskodókat, hanem az egész államot elveszejti.” Platón

„Képviselőjelölt leszek 2022-ben, és nem járok be a Parlamentbe”

Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy semmi sem lesz az egészből, mert a Nemzeti Választási Iroda első fokon elutasította a Platón Párt nyilvántartásba vételét. Ritka az ilyen, elég alacsony a küszöb ahhoz, hogy legalább jelölő szervezetként ne rakjanak a listára egy pártot. (Hogy eddig kiknek sikerült, azt itt nézheti meg, rendszeresen frissítjük a listát.) Ez annyira az első lépés, hogy az egyéni képviselők 500 fős ajánlását még csak ezután kell összegyűjteni.

A Platón Párt nem újabb viccpárt, vagy nem szándékosan az. Azért nem járnának be a parlamentbe, mert bűnpártoknak tartják a törvényhozásban lévő pártokat.

Úgy hirdetik magukat, mint „az első párt, ami alapításától kezdve közpénz nélkül működik, és erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában”. A platóni alapokra helyezett helyzetjelentésük pedig meglehetősen sarkos a jelenlegi állapotról:

„A jó emberek sokáig távol maradtak a politikától, hiszen erényes ember nem vágyik sem tárgyi vagyonra, sem hatalomra. Sajnos meg is lett az eredménye a jó emberek politika-kerülésének. Erkölcsileg alávaló, a mértékletesség, igazságosság, bölcsesség erényeivel nem rendelkező rongyemberek terepe lett a politika. Közpénzből kitartott nyeretlen csőcselékcsaládok szipolyozzák ki a nemzetet. Azok vették át az irányítást nemzetünk felett, akik erények híján a bolondok boldogságát keresik. A pénzt és a hatalmat. A diktatúrát kiszolgáló gyengeerkölcsű együgyűek megkapják a bolondok boldogságát a Fidesztől az ellenzéki bűnpártok kollaborációjával. Ehhez az erkölcsi igénytelenek és az információs buborékba zárt tájékozatlanok még asszisztálnak is. Nemzetünk kárára. Erényt kell vinni a politikába. Be kell vonni az erényes embereket a politikába.”

Az erényes emberek bevonására már a 2018-as országgyűlési választáson is tettek kísérletet, hirdetésben kerestek jelölteket, „nem találtunk azonban 27 tenni akaró személyt az országban, akik képviselőjelöltként tettek volna az erényes politikáért”.

Idén már előre jelezték, hogy még nehezebb dolguk lesz, mert a korábbi 27 helyett („a maffiakormány szülte követelmény miatt”) minimum 75 jelölt szükséges országos lista állításához.

Nem kecsegtetett a siker reményével az sem, hogy a jelölteknek 500 támogató aláírást kell gyűjteni, amiben

a Platón Párt „érdemi segítséget nem tud adni (mi nem részesülünk közpénztámogatásban), így minden jelölt ebben magára van utalva”.

Megkerestük a pártot, hogy min buktak el. Vázsonyi Miklós alelnök szerint az történt, hogy elfelejtették, hogy lejárt decemberben a pártelnök, Reketyei Szilvia ötéves mandátuma. Így aztán nem volt jogosult a párt bejelentésére. Vázsonyi szerint jogos volt a döntés, igyekeznek gyorsan pótolni ezt a hiányosságot, de kétséges, hogy sikerül-e határidőre.

Azt a tervüket már amúgy is elengedték, hogy országos listát állítsanak, mert nem találtak elég embert. Ő és Reketyei Szilva elnök Kecskemét két választókerületében egyéniben azért elindulnának. Ez kellene ugyanis ahhoz, hogy ne minősítsék vissza a pártot egyesületté. (Ha két egymást követő országgyűlési választáson nem tudnak elindulni, akkor ez történik. 2018 után a mostani lenne a második.) De ha nem veszik őket nyilvántartásba, akkor az egyéni indulásnak is lőttek.

Ha esetleg valaki arra kíváncsi, hogy mi történik, ha elsimulnak a dolgok, és Reketyei Szilvia vagy Vázsonyi Miklós megnyeri a választókerületét megelőzve a Fidesz indulóját, az ellenzéki közös jelöltet és a többi próbálkozót, azoknak idézzük a párt alapvetését:

„A párt nem delegálhat egyéni országgyűlési képviselőket az Országgyűlésbe, mert azt vallja, hogy az egyéni képviselőknek pártérdekektől mentes független képviselőknek kell lennie.”