Egy 8 éves kisfiú becsempészte első regényét a könyvtárba, ma már várólista van rá

Dillon Helbig írt egy könyvet saját képzelt karácsonyi kalandjairól Dillon Helbig’s Crismis címmel, és roppant elégedett volt vele. Azt szerette volna, ha mindenki elolvassa, de nem tudta, ezt hogyan érhetné el. Azt viszont tudta, hogyan működnek a könyvtárak, ezért amikor a nagymamájával ellátogatták a közösségi könyvtárba az idahói Boise-ban, becsempészte a könyvet az egyik polcra - írja a Guardian. A könyvre rá is írta, hogy ő maga írta.

Bár bravúros settenkedésre volt szükség az akciófilmbe illő jelenethez, a kisfiú megoldotta, ugyanis saját elmondása szerint ügyesen tud settenkedni.

A 81 oldalas könyv úgy indul, hogy Dillon díszíti a karácsonyfát, és az egyik csillag a fán felrobban. Ennek hatására Dillon visszarepül térben és időben a legelső hálaadásig, illetve az Északi-sarkhoz.

Pár nappal az akció után Dillon visszament, hogy ellenőrizze, ott van-e még a könyv, de eltűnt. Dillon szülei attól tartottak, a könyvtár dolgozó rábukkantak a könyvre és megszabadultak tőle, ezért az anyja felhívta a könyvtárat. „A félelmük alaptalan volt, mert ha valahol biztonságban van egy könyv, az a könyvtár” - mondta Alex Hartman, a könyvtár egyik vezetője a Guardiannek.

Kiderült, hogy Hartman és kollégái elolvasták a könyvet, sőt, Hartman hatéves fia is. Nagyon tetszett nekik, úgyhogy Dillon engedélyével nyilvántartásba vették és kölcsönözhetővé tették. Múlt szombaton már 55 személy iratkozott fel a várólistára, hogy elolvashassák a kisfiú regényét. Hartman jelenleg Dillon anyjával tárgyal arról, hogy készítenek egy digitális másolatot a könyvről.

Akcióját is értékelték, és létrehozták a Whoodini díjat, amit elsőként ő, a settenkedés egyik kiváló művelője kapott. A fiatal szerző bejelentette, hogy jön a folytatás, amelyben a Grinchet látogatja meg, és amiben főszerepet kap a kutyája, Rusty is. Emellett dolgozik egy másik regényen is egy dzsekifaló gardróbról, ami valós történeten alapul, ami még óvodás korában történt vele.