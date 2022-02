Melinda French Gates többé nem a Bill és Melinda Gates Alapítványnak adja a vagyona nagy részét

Nem a Bill és Melinda Gates Alapítványnak adja a jövőben vagyona nagyrészét Bill Gates volt felesége, Melinda French Gates, hanem több jótékonysági alapnak.

A világ legnagyobb jótékonysági alapja

A Microsoft-alapító és akkori házastársa 2010-ben hozta létre a Bill és Melinda Gates Alapítványt azzal a céllal, hogy más milliárdosokat is jótékonykodásra ösztönözzenek. Arra kérték a világ leggazdagabbjait, hogy a vagyonuk legalább felét még életükben vagy végakaratukban ajánlják fel jótékony célra.

Az alapítvány mára a világ egyik legnagyobb jótékonysági alapja lett, kb. 50 milliárd dollár értékű eszköz fölött rendelkezik. Tavaly júniusban még arról tettek bejelentést, hogy további 15 milliárddal növelik az alapot.

Miután lezárult a válásuk a volt férjével, Melinda French Gates 2021 végén új levelet tett közzé, amiben továbbra is vállalta, hogy a vagyona nagyobbik részét jótékony célra ajánlja fel, de nem határozta meg, hogy ezt továbbra is a Gates Alapítványnak juttatja.

Abszurd méretű vagyon

„Tisztában vagyok azzal, mennyire abszurd, hogy ekkora vagyon egyetlen ember kezében összpontosul, és úgy gondolom, hogy az egyetlen felelős dolog, amit ekkora vagyonnal tenni lehet, az az, ha az ember eladományozza, amennyire csak lehet átgondoltan és hatékonyan”

– írja a levelében Melinda French Gates, akinek a mostani vagyonát 6 milliárd dollárra becsüli az amerikai Forbes.

„Úgy gondolom, hogy a jótékonyság akkor a leghatékonyabb, ha az ideológia helyett a rugalmasságot helyezi előtérbe, és ezért munkám során az alapítványnál és a Pivotal Venturesnél továbbra is új partnerek, ötletek és perspektívák után kutatok” – írta French Gates.

Bill Gates és Melinda French Gates 201. szeptember 26-án. Fotó: Ludovic Marin/AFP

A Pivotal Venturest 2015-ben hozta létre, és fókuszában a nők helyzetének javítása áll. 2019-ben Melinda French Gates azt ígérte, hogy a Pivotalon keresztül 10 év alatt 1 milliárd dollárt fordít a nők jogainak előmozdítására.

Bill Gates legutóbbi felajánló levelében azt írta, hogy ő továbbra is a Gates Alapítványt tekinti jótékonysági tevékenysége fő eszközének. Az alapítvány az alapítók válása után négy külső taggal bővítette a kuratóriumát, Bill Gates és a volt felesége továbbra is társelnökként vezeti a szervezetet, de abban állapodtak meg, hogy ha bármelyikük úgy dönt, nem tudja folytatni a közös munkát, akkor Melinda French Gates lemond a posztjáról.

A Microsoft néhány hete jelentette be, hogy kivizsgáltatja a cég szexuális zaklatásos vádjait, beleértve Bill Gates ügyeit is. (WSJ via MTI)