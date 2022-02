Visszatér a viharos szél

Egész vasárnap azt hallgatta, ahogy rázza a szél az ablakokat? Vagy ki is kellett mozdulnia, hogy kiderüljön, meg tud-e maradni a két lábán, amíg elmegy a boltig meg vissza? Hasonló kalandokat élhet át ma is, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ugyanis szerdán megint viharossá válhat a szél az ország több pontján. A délelőtti órákban inkább az ország nyugati, délután pedig a középső részén, így Budapesten is lehet majd viharos széllökésekre számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. délutánra vonatkozó előrejelzése. Fotó: Met.hu

Az éjszaka leesett hó nem sok helyen marad majd meg, de napközben elszórtan előfordulhatnak hózáporok. Alapvetően napos, enyhén felhős időre lehet szerdán számítani, 5-10 fokos csúcshőmérséklettel. Késő estére -2 és +4 fok közé hűl le a levegő.