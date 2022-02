Bizonyos esetekben mégiscsak az energianyaláb tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak a Havanna-szindrómára

Néhány esetben valóban valamilyen eszköz, leginkább irányított energia, vagyis valamilyen sugárnyaláb okozhatja az első ismert esetek helye alapján Havanna-szindrómára keresztelt tünetegyüttest, ami főként amerikai diplomatákat, illetve diplomáciai fedésben dolgozó titkos ügynököket sújt, állapította meg legfrissebb jelentésében az amerikai hírszerző közösség.

A Havanna-szindróma rejtélye már öt éve foglalkoztatja az érdeklődő közvéleményt, a történetben a legutóbbi fejlemény a CIA januári jelentése volt, amelyben arra jutottak, hogy a közel ezer eset többségét természetes és környezeti okok is magyarázhatják. Ugyanakkor már abban a jelentésben is jelezték, hogy vagy két tucatnyi esetben még nem sikerült magyarázatot találni a szindróma kiváltó okára, és ezeket az eseteket akár egy idegen, ellenséges hatalom támadása is magyarázhatja.

Most, az amerikai hírszerző közösség szakértőinek legújabb jelentése szerint ezekre a legrejtélyesebb esetekre "kézenfekvő magyarázat", hogy azokat valamilyen rejtett eszköz, irányított energiasugár okozhatta. Egyben újra megállapították, hogy valamennyi áldozat esetében valósak és meggyőzők a tünetek.

Az amerikai kormány éveken át elég lekezelően viszonyult az áldozatokhoz, ám tavaly, amikor már tudományos, műszeres vizsgálatok is igazolták, hogy valami tényleg történt az agyukkal, maguk is biztatni kezdték külföldön szolgáló tisztviselőiket, hogy jelentkezzenek, ha hasonló tüneteket tapasztalnak magukon. Így a korábbi pár tucat helyett már ezer esetet vizsgálhattak. Ezek nagy részéről állítják, hogy sokkal inkább magyarázhatók természetes és környezeti okokkal, például stresszel.

Pár tucat esetben azonban nem találtak kielégítő magyarázatot, ezekről állítja legfrissebb jelentésében az amerikai hírszerző közösség, hogy a kézenfekvő magyarázat mégiscsak egy irányított energiasugárral történt támadás volna. De ahogy eddig, úgy most sem neveztek meg egyetlen országot sem, ami ilyen támadást hajthatott végre.

E mintegy kéttucatnyi esetről most sem közöltek részleteket, csak annyit, hogy ezekben az esetekben egyeznek az áldozatok tünetei. A jelentés szerint több lehetséges kiváltó okot is vizsgálva arra jutottak, hogy pusztán pszichológiai és társadalmi tényezők, természetes, környezeti és egészségügyi okok nem magyarázzák a jelenséget. Magyarázhatja viszont egy elektromágneses, rádióhullámú impulzus, amelyet akár kis energiát igénylő, rejtett eszközök is leadhatnak, és amely természetéből adódóan falakon át is hathat. Így szerintük "külső stimulus" okozhatja ezt az "egyedi idegi-érzékelési szindrómát". (Via BBC)