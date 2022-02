Csehországban megszüntetik a covid-igazolványok használatát

Csehországban a jövő héttől már nem kell bemutatni a covid-igazolványokat az éttermekben vagy szórakozóhelyeken, ezekre a helyekre oltatlanok is mehetnek majd – ezt Petr Fiala miniszterelnök jelentette be.

A kormány emellett február 18-tól eltörli a kötelező tesztelést a cégeknél és az iskolákban is, beltéren viszont továbbra is marad a maszkviselés, ahogy a nyilvános rendezvényeken is megmarad a létszámkorlátozás.

A 10,7 milliós országban az omikron-variáns terjedésével rekordot döntött a koronavírusos megbetegedések száma, azonban arra számítanak, hogy a fertőzések száma enyhül majd ebben a hónapban.

A cseh egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint az új fertőzöttek száma magas, azonban a kórházi kezelések száma nem ugrott meg, az jóval a járvány korábbi hullámainak csúcsértékei alatt van. (Reuters)