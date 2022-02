Különböző módszerekkel büntetik a sztrájkoló pedagógusokat

Több iskolában már el is kezdődött a hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkban résztvevő pedagógusok különböző módszerekkel történő szankcionálása a munkabeszüntetést szervező érdekképviseletek szerint. A Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) is érkeztek visszajelzések az enyhébb retorzióktól kezdve olyan tankerületi utasításig, amely az érdekvédők szerint egyértelműen jogellenes – írja a Népszava.

A lapnak Totyik Tamás, a PSZ alelnöke azt mondta, tudnak olyan intézményről, ahol a diákok nemrég intelligencia-tesztet írtak, ezek javítását, értékelését pedig kizárólag azoknak a pedagógusoknak kell elvégezniük, akik hétfőn sztrájkoltak. A PDSZ egy olyan levelet is látott, amelyben a tankerületi igazgató arra utasította a pedagógusokat, hogy írják be az e-naplóba a saját órarend szerinti órájukat, illetve hogy a hiányzó diákokat is jelöljék meg. Ha az érintett tanár sztrájkolt, azt kell beírnia: pedagógus-sztrájk.

A PDSZ országos választmányi tagja, Nagy Erzsébet szerint a tankerületeknek ezzel az a célja, hogy adminisztrációs szinten láthatatlanná tegyék a sztrájkot, illetve nemcsak a tanárokat, de a diákokat, sőt a szülőket is büntetik, mert azok a tanulók, akiknek a szüleik nem kértek gyermekfelügyeletet a sztrájk idejére, igazolatlan hiányzást kaphatnak. Ehhez egyébként hozzátette a PDSZ képviselője, hogy az e-napló utólagos meghamisítása jogellenes, konkrétan közokirathamisításnak számít.

A PDSZ tud olyan esetről is, amikor egy pedagógust azért akartak megbüntetni, mert értesítette a szülőket a sztrájkról, és van olyan iskola is, ahol a tankerület vezetése a sztrájk után jött rá, hogy az idei évre – költségvetési okokra hivatkozva – nem áll módjában a korábbi mértékben biztosítani azt az összeget, amit az igazgató pótlékként oszthatna szét a pedagógusok között. A PDSZ információi szerint ezeken felül egyes tankerületeknél elkezdték bekérni azoknak a tanároknak a nevét, akik az adott intézményben a sztrájkot szervezték.

Az EMMI már vasárnap, a hétfői sztrájk előtt belengette, hogy „nem maradhat következmények nélkül” a pedagógusok sztrájkja.

A PSZ és a PDSZ március 16-ára már határozatlan idejű sztrájkot hirdetett, a továbbiakban ennek feltételeiről is tárgyalnának.