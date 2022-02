Még időben sikerült megállítani a Pentagon területére betolakodó tyúkot

Hétfőn egy elszabadult tyúknak sikerült bejutni a Pentagon biztonsági zónájába. A kóborló baromfit észlelő biztonságiak azonnal hívták az egyik állatvédő szervezetet, hogy fogják be a betolakodót. A Welfare League of Arlington egyik munkatársa teljesítette is a küldetést. Ugyanakkor a szervezet szóvivőjének megtiltották, hogy elmondja, pontosan hol is kapták el a tyúkot, csak annyit árultak el, hogy az egyik ellenőrzőpontnál. Az is rejtély maradt, honnan és kinek a megbízásából került oda az állat. (APNews)