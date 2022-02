Megölték az Iszlám Állam vezetőjét Észak-Szíriában

Egy különleges amerikai egység éjszaka likvidálta az Iszlám Állam vezetőjét az észak-szíriai Idlib tartományban, közölte Joe Biden elnök csütörtökön. Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla 2019-ben vette át a terrorszervezet vezetését, miután Abu Bakr al-Baghdadi megölték ugyanezen a környéken. Az amerikai egység azután indított akciót az Iszlám Állam ellen, hogy a terrorszervezet újra támadásba lendült a régióban: több támadást is indítottak és egy börtönt is megpróbáltak elfoglalni.

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla Fotó: EyePress via AFP

Idlibt az utóbbi időben a törökök által támogatott fegyveresek uralták, de az al-Káida is ezen a környéken tartotta magát, valamint a velük rivális Iszlám Állam egységei is ide húzódtak vissza.

Fotó: IZZEDDIN KASIM/Anadolu Agency via AFP

Az amerikai egységek helikopterrel támadtak a terroristák házára, amit aztán két órán át tartó tűzharccal sikerült elfoglalniuk a szemtanúk szerint. A környéken élők sorozatos lövésekről és robbanásokról számoltak be, amiket még a szomszédos településen, Atmehben is lehetett érzékelni. A helyszínre érkező mentőegységek szerint a támadásban 13-an haltak meg, köztük négy nő és hat gyerek. Ugyanakkor a Pentagon nem adott ki információt az áldozatokról. Az épület legfelső szintjét szinte teljesen megsemmisítették, az állva maradt falakat pedig vérnyomok borították be.



Joe Biden azt mondta, azért rendelte el a rajtaütést, hogy megvédje az amerikai embereket, a szövetségeseiket, valamint biztonságosabb hellyé tegyék a a bolygót. Az elnök szerint minden amerikai épségben tért haza az akcióból. (APNews)