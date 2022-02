Új-Zéland fokozatosan, de újranyitja határait

A koronavírus miatti legszigorúbb korlátozásokat korábban Új-Zélandon vezették be, ezeken enyhítenek most. Február 27-től hazatérhetnek azok a beoltottak, akik most Ausztráliában élnek, de azokat a beoltottakat, akik most más országokban vannak, csak március 13. után engedik be az országba, április 12-től pedig már beengednek az országba külföldi diákokat is, de legfeljebb ötezret.

Az ausztrálok és minden más olyan külföldi, aki vízummentesen utazhat Új-Zélandra, legkorábban csak júliusban utazhat be az országba. Azok pedig, akik vízummal utazhatnak csak be, leghamarabb októberben mehetnek Új-Zélandra.

Azután jelentették be mindezt, hogy egyre több kritikát kapott az új-zélandi kormány, amiért a határok teljes lezárásával védekezik a járvány kezdete óta. Új-Zéland közel két évvel ezelőtt zárt be teljesen a járvány miatt, még a tengerentúlon élő új-zélandiak sem térhettek haza. Egy terhes újságíró például a szigorú szabályok miatt nem térhetett haza Afganisztánból Új-Zélandra.

A járvány kezdete óta az ötmilliós országban 53 halálesetet és 17 000 koronavírusos fertőzést regisztráltak. (BBC)