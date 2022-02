Németh Szilárd vereségével végződött a csepeli fideszes belháború, nem lesz a birkózóké a Kis-Duna-part

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (KIMBA) eláll attól a szándékától, hogy a csepeli, Hollandi út 10. szám alatti Ifjúsági Táborba sportkollégiumot építsen - írja a Csepel.info. A lap szerint a területet inkább „közösségi tervezéssel” fejlesztik, erről már egyeztet is az önkormányzat.

Az Ifjúsági Tábor területén a birkózók kollégiumot akartak volna építeni, már csak azért is, mert a telek nagyon közel van a birkózó akadémia új épületéhez a csepeli KIs-Duna partján. Az egyébként fideszes vezetésű csepeli önkormányzat azonban többször is megtagadta a terület átadását a birkózóknak, mert attól tartottak, hogy a fejlesztéssel a csepeliek nem férnének hozzá a Kis-Duna partjához az adott szakaszon. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere még közvéleménykutatást is végeztetett a dologról, amiből az jött ki, hogy a kerület lakóinak többsége szeretné, ha máshová kerülne a birkózókollégium.

Németh Szilárd, Csepel korábbi fideszes polgármestere és a Magyar Birkózó Szövetség elnöke viszont ebbe sokáig nem nyugodott bele, és többször kérte az önkormányzatot, adják át a területet, amit viszont Borbély Lénárd rendszeresen megtagadott, legutóbb Németh Szilárd egyik Facebook-posztja alá kommentelt, hogy kifejtse álláspontját.