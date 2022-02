Orbán Viktor még mindig csodálkozik, milyen hosszú volt kedden Vlagyimir Putyin asztala

A magyar miniszterelnök még mindig a keddi moszkvai tárgyalásának hatása alatt áll, legalábbis a péntek reggeli rádióműsorában annyit beszélt róla, hogy a tanársztrájkra vagy mondjuk a minisztériumokban tartott házkutatásokra sajnos megint nem jutott a közszolgálati rádió műsoridejéből.

Orbán szerint a keddi tárgyalás egyrészt az Ukrajna miatti feszültségek okán volt különleges, így a saját látogatására békemisszióként is tekint. „Ugyan Magyarország nem maghatározó szereplője a világpolitikának. Ez még odébb van, ha egyáltalán” - jegyezte meg a rá jellemző szerénységgel, majd hozzátette, hogy Magyarország jégtörő lehet Oroszország és a Nyugat között. Majd a nemzetközi helyzet elemzése után rátért az őt Putyintól elválasztó asztal hosszára.

Vlagyimir Putyin (balszél) és Orbán Viktor (jobbszél) tárgyal kedden Fotó: Kreml/MTI/MTVA

„Az asztal pedig hosszú volt, ahogy Ön mondta. Az orosz elnökre vigyáznak. Tehát az mégse Magyarország, hogy a miniszterelnök vagy az elnök az időnként kocsiba ül, mint én teszem, magam vezetek, időnként testőrök nélkül itt, ott, amott. Járom a kórházakat még járvány idején is. Oroszországban azért nagy a tét, az egy nagy katonai hatalom. Ott azért az elnökre járvány idején egészen különleges szabályok vonatkoznak.

Például hogyha olyan vendéget fogad, mint jómagam, akkor egy jó ég tudja, pontosan hány méter hosszú asztal másik oldalán kell ülni.

Mondtam is a sajtótájékoztatón, hogy még életemben ilyen hosszú asztalnál nem ültem, de a távolságért kárpótolt bennünket a tárgyalás hossza és mélysége.”

Egyébként az orosz elnöki palotában gyorsan javulhat a járványhelyzet, mert két nappal később, azaz csütörtökön Putyin már egészen közelről tárgyalt az argentin elnökkel.

Alberto Fernandez argentin elnök (balközépen) és Vlagyimir Putyin (jobbközépen) tárgyal csütörtökön Fotó: SERGEY KARPUHIN/Sputnik via AFP

Orbán Viktor úgy számol, hogy a 9 javaslatából 8-ról sikerült is megállapodniuk. Ezek közül a műsorban a hosszú távú gázszerződésről beszélt hosszabban. Ezek szerint 2030-ig orosz gázzal lehet fenntartani a magyar energiarendszer működését. Úgy számol, hogy „4,5-5,5 milliárd köbméternyi gáz garantáltan jön, akármilyen gyerekek is potyogjanak az égből”. „Ezért lehet továbbra is számítania rezsicsökkentésre. Tehát ezzel tudjuk megvédeni. Azért tudom azt mondani a választópolgároknak, hogy a rezsicsökkentést fönn tudjuk tartani - bár a baloldal ellenzi, de mi fönn tudjuk tartani-, mert ennek megvan a gazdasági alapja, ami a hosszú távú orosz gázszállítás.