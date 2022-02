Putyin focikapunyi asztala valahogy eltűnt, amikor nem Orbánnal találkozott

A Vlagyimir Putyinnal folytatott keddi tárgyalása óta nem győz rácsodálkozni Orbán Viktor, hogy milyen hosszú asztal választotta el őt és az orosz elnököt.

Erről van szó:

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

A ma reggeli rádióinterjújában is kitért rá, egyszerre mutatva magát a nép közé járó egyszerű miniszterelnöknek, tárgyalópartnerét pedig olyan fontos embernek, akire egészen különleges módon vigyáznak.

„Az asztal hosszú volt, az orosz elnökre vigyáznak, az mégse Magyarország, hogy a miniszterelnök vagy az elnök időnként kocsiba ül, mint én időnként, magam vezetek, időnként testőrök nélkül, itt-ott-amott, járom a kórházakat még járvány idején is. Oroszországban azért nagy a tét, az egy nagy katonai hatalom, ott azért az elnökre járvány idején egészen különleges szabályok vonatkoznak, például hogy ha olyan vendéget fogad, mint jómagam, akkor egy jó ég tudja pontosan hány méter hosszú asztal másik oldalán kell ülni. Mondtam is a sajtótájékoztatón, hogy még életemben ilyen hosszú asztalnál nem ültem, de a távolságért kárpótolt bennünket a tárgyalás hossza és mélysége.”

Azt lehetett hallani korábban, még az oltások előtt, hogy Putyin valóban tart a covid-fertőzéstől, az volt a szabály, hogy két hét karanténba kellett vonulnia annak, aki személyesen találkozni akart vele. Az orosz elnök 2021 tavaszán oltatta be magát Szputnyikkal, novemberben a harmadikat is megkapta, egy Szputnyik Lightot. Ezek magyarországi gyártásáról is tárgyaltak a hosszú asztal mellett a szintén háromszor oltott (Sinopharm+Moderna) Orbán Viktorral.

A sajtótájékoztatón is tartották az asztalnyi távolságot:

Fotó: YURI KOCHETKOV/AFP

És még a kezük is rövid volt ahhoz, hogy koccintani tudjanak.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin emelik poharukat. Fotó: ALEKSEY NIKOLSKYI/Sputnik via AFP

Egy kézfogós fotó sem készült.

Putyin közelmúltbeli hivatalos programjait átnézve egyáltalán nem tűnik úgy, hogy el lenne zárva a külvilágtól, vagy legalábbis nem egy 8 méter hosszú asztallal. Ami csak az iráni elnök január 19-i látogatásánál került elő, egyénként a szokásos kandallós, összeállós, időnként ölelkezős képeket látni.

Lukasenka és Putyin december 29-én Moszkvában Fotó: EyePress via AFP

És még csak arról sincs szó, hogy éppen akkor léptek életbe szigorú covid-intézkedések, amikor Orbán arra járt.

Egy nappal Orbán fogadása előtt köszöntötte Kirill orosz pátriárkát hivatalba lépése 13. évfordulóján.

Fotó: ALEKSEY NIKOLSKYI/Sputnik via AFP

Ahogy Czinkóczi kolléga már jelezte reggel, Putyin Orbán után két nappal fogadta az argentin elnököt, Alberto Fernandezt, és nem kellett kiabálniuk, mert nem a két pingpongasztal hosszúságú bútor két végén ülve társalogtak:

Alberto Fernandez argentine elnök (balközépen) és Vlagyimir Putyin (jobbközépen) tárgyal csütörtökön Fotó: SERGEY KARPUHIN/Sputnik via AFP

És több zászlónyival csökkentették a távolságot is a sajtótájékoztatón

Fotó: EyePress via AFP

Még jattolos kép is készült.

Fotó: SERGEY GUNEEV/Sputnik via AFP

Putyin aznap, amikor Orbánnal találkozott, osztott ki személyesen állami kitüntetéseket, gratulálva tucatnyi embernek, összeállva mindenkivel egy közös fotóra. Csak egy példa, de tényleg hosszú a sor:

Fotó: SERGEI KARPUKHIN/AFP

Majd a fogadáson is részt vett, ott pedig koccintott is minden kitüntetettel:

Fotó: ALEKSEY NIKOLSKYI/Sputnik via AFP

Mostanra pedig elutazott Pekingbe, de a kisbusznyi asztalt nem tették fel a repülőre.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Putyin a tárgyalásuk előtt február 4-én Fotó: ALEXEI DRUZHININ/AFP

Az orosz elnök részt vesz a pekingi téli olimpia megnyitóján is.