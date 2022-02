A jamaicia bobcsapat pont úgy melegít az olimpiai versenyre, ahogy azt elképzeled

Jamaicának ezen az olimpián is lesz bobcsapata, a tagok ráadásul véresen komolyan veszik a szereplést. Ami azt illeti: Pekingben már három számban képviseltetik magukat a karibi országból: a férfi ketteseknél és négyeseknél, valamint a női egyéni küzdelmekben egyaránt elindulnak. Jamaica persze nem most írta be magát a bobsport történetébe, hanem az 1988-as calgaryi olimpián, amely történetet később Hollywood is megfilmesítette Cool Runnings (Jég veled!) címen.

Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Az ő sztorijuk természetesen megkerülhetetlenül inspirációként szolgált a mostani indulók – név szerint: Shanwayne Stephens, Ashley Watson, Matthew Wekpe, Nimroy Turgott és Rolando Reid – számára, Kínában azonban másfajta képet szeretnének magukról kialakítani.

„Szeretnénk megmutatni, milyen keményen küzdünk, és azért megyünk, hogy nagyon jól teljesítsünk az olimpián” – mondta Stephens, a kettes és a négyes csapat kormányosa.

Mi vagyunk a tűz és a jég, mivel egy napos, meleg trópusi szigetről származunk, azért megyünk az olimpiára, hogy felolvasszuk a helyet - tette hozzá Turgott.

Ez a szállásukon így néz ki:

Már önmagában az figyelemreméltó, hogy a jamaicai csapat a covid ellenére kijutott a játékokra. „Az emberek nem látják a selejtezőket, és hogy mit kellett tennünk a kvalifikáció érdekében” – magyarázta Wekpe. „És az a tény, hogy a felső 50%-ban végeztünk a ketteseknél és a négyeseknél, arra utal, valóban azért vagyunk itt, hogy a legjobbakkal versenyezzünk.”Még a lezárások sem állították meg őket. „Teljesen be voltunk zárva a covid miatt, de azt akartuk, hogy 100%-ban felkészüljünk a selejtezőre” – mondta Stephens.”Kreatív ötletekhez kellett folyamodnunk, hogy elvégezhessük az edzéseinket. Én és Nimroy a házamban ragadtunk, és úgy döntöttünk, hogy kimegyünk az utcára, és a menyasszonyom kocsiját fogjuk fel-alá tolni” – mesélte lelkesen a sportoló.



Természetesen a felkészülésük nem csak a Minivel való viaskodásból állt, építettek a kertben egy saját edzőtermet fából, a súlyokat pedig cementből öntötték ki. Turgott elmondta, a nehézségek ellenére megérte a befektetni ezt a sok munkát. „Erről a pillanatról álmodoztunk, mert négy évvel ezelőtt egyetlen hellyel maradtunk le. Az a tudat, hogy beletettük a munkát, és ezúttal kvalifikáltunk is, teljesen feldobta a csapatot, készen állunk, hogy kivigyük a jamaicai hangulatot az olimpiára.”

A beszélgetésből az is kiderül, ezek a srácok tényleg imádják, amit csinálnak. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a jégcsőben való száguldozás hatalmas adrenalinlökettel jár, az élményt viszont picit másképp írták le.

„Olyan, mintha egy pénzérme lennél, amit a dobozban ráznak. Vagy beülni egy mosógépbe, és kiválasztani a legmagasabb fokozatot” – hangzott el. Watson más analógiát választott. „Mint egy Mike Tyson elleni bokszmeccs, amit egyetlen menetbe zsúfolnak.”

A csapattagok eltérő módon kötöttek ki a jeges sportágban. Wekpe például délkelet-Londonban született, majd sikeres karriert futott be az amatőr atléták között, és még az NFL-ben szereplő Miami Dolphinsnál is szerepelt próbajátékon. Wekpe tagja a jamaicai hetesrögbi válogatottnak is, amellyel várhatóan ott lesz majd a birminghami nemzetközösségi játékokon a nyáron – lényegében ebből a csapatból kölcsönözték az olimpiáról álmodozó bobosok.



„Mivel Nimroy a covid miatt nem jöhetett Európába, Shan felvette a kapcsolatot a jamaicai hetesrögbisekkel. Két héttel később már teszteltem… aztán rá pár hétre a szó legszorosabb értelmében először ültem a bobban. Előtte még csak nem is láttam ilyet! Kicsit őrült dolog volt, hogy a semmiből hirtelen a jégen találtam magam, utána pedig már a világkupákra mentünk” – mesélte Wekpe.

Mindannyian sok áldozatot hoztak az olimpia érdekében. Reid például ígéretes atlétának számított, a sérülések azonban megtörték a pályafutását, most viszont mindent beleadott annak érdekében, hogy kijusson a téli olimpiára. „Minden egyes dolgot ennek rendeltem alá, még a munkámat is elveszítettem közben. Az pedig, hogy friss apuka is vagyok, egészen új színezetet ad a dolognak, elvégre a családi időtöltésről mondtam le annak érdekében, hogy ez az álom valósággá váljon.”Watson Peterborough-ban született, jelenleg fizioterapeutaként dolgozik, és erőemeléssel is foglalkozik. Stephens a légierőn keresztül ismerkedett meg a sportággal, ahol a bobot a képzés és a személyiségfejlesztés részeként használják. „Láttam egy posztert a falon, amelyen az állt: van kedved kipróbálni ezt? Tettem egy próbát, és azóta is a bobban vagyok. 2015-ben kezdtem a légierőnél, 2017-ben pedig elindulhattam a jamaicai válogatón. Ekkor ismerkedtem meg Nimroyjal. Gyakorlatilag egyszerre kezdtük.”

Turgott egészen jó idővel rendelkezik a 100 méteres síkfutásban, az egyéni csúcsa 10.1 másodperc, és a még a korábbi világcsúcstartó Asafa Powellnek is volt az edzéstársa.

Ő egyébként a jamaicai bobosok álomcsapatában is benne lenne, a többi sprinterlegenda társaságában: Nesta Carter, Yohan Blake, Asafa Powell (ő irányítaná a bobot), az utolsó ember pedig Usain Bolt lenne. Arra sajnos kevés esély van, hogy Boltot meg lehet győzni az élsporthoz való visszatérésről. „Láttam egy Tweetet tőle” – mondta Watson. „Valaki megkérte, hogy csatlakozzon, ő viszont azt felelte, hogy neki ez túl hideg.”

A jamaicai bobosok arról is beszéltek, milyen céllal vágnak neki a pekingi küzdelmeknek. „Szeretném, ha ez lenne a legjobb csapat Jamaica történetében. Ez a négyes esetében azt jelenti, hogy előrébb kell végeznünk a 14. helynél” – mondta Watson, utalva az 1994-es bobcsapat teljesítményére. „De az is nyilvánvaló, hogy egy olimpiára soha nem úgy mész ki, hogy nem akarod az érmet. Mindig az érem a cél, mi csak annyit tehetünk, hogy mindent beleadunk, és az remélhetőleg elég lesz hozzá. Meglátjuk.”

Amennyiben elcsípnének egy dobogós helyezést, szinte biztosan filmvászonra kerülne a történetük. De ki játszaná el őket? „Idris Elba” – vágta rá Stephens. Wekpe ezzel nem értett egyet: „Nem, nem, nem. Idris Elba nem annyira alacsony. Ő inkább az én magasságom. Ő én leszek. Én vagyok Idris! Rolandót Dave Chappelle játszhatná el. Nimroy lenne Carlton a Kaliforniába jöttemből. Shan pedig a robotzsaru, vagy valaki alacsony… Kevin Hart!”

Forrás: olympic.com

