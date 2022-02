Nem minden papír, ami annak látszik

Újabb lépés a körforgásos gazdaság felé: az FKF kéri a budapestieket, hogy a sárgafedelű szelektív kukákban gyűjtsék az italoskartont.

Dicséret illeti a budapesti lakosokat, hiszen az elmúlt évek alatt egyre többen gyűjtik szelektíven a háztartási csomagolási hulladékukat, ezzel segítve, hogy ne szemét váljon a fémből, a műanyagból, italos kartonból, papírból, vagy éppen az üvegből. A szelektíven visszagyűjtött és feldolgozott hulladék számos napi használati cikkünk gyártásának értékes alapanyaga, segédanyaga. Készítenek belőlük például vasalókat, kávéfőzőket, babakocsikat, okostévéket, re-papír bútorokat, de kerékpárküllőt, szemetesvödröt, műanyag kertibútorokat és újrahasznosított üvegeket is. Az építőiparban műanyaghulladékokból készült betonszerű kötőanyagot és téglát, valamint papírból készült újságfát (vízhatlan, tűzálló deszkát) is használnak már – igaz, hazánkban ezek az innovációk még kevésbé elterjedtek. Hulladék felhasználásával készülnek fóliák élelmiszerek csomagolásához, ahogy egyedi ékszerek, táskák, pulóverek, valamint dísztárgyak, az italos kartonból pedig többek között füzetek, könyvek és egészségügyi papírok készülhetnek. Ma már nem csak álom a körforgásos hulladékgazdálkodás. Ezeknek az anyagoknak az újrahasznosítása élhetőbbé teszi nemcsak a saját környezetünket, hanem a gyerekeinkét és az unokáinkét is.

A szelektív hulladékgyűjtés egyik állandó kérdése volt Budapesten a tejes/italos kartondobozok gyűjtése és hatékony hasznosítása, mivel ezek több rétegből állnak: 70 százalékban készülnek papírból, továbbá tartalmaznak még műanyagot, és legtöbbjük belül egy vékony alumíniumréteget is. Mivel legfőbb összetevőjük a papír, ezért eddig gyűjtésük a kékfedelű papírgyűjtő tartályokban történt. Ez azzal járt, hogy javarészt csak e dobozok miatt vált szükségessé a kékfedelű tartályok tartalmának válogatása a hulladék-papír hatékony újrahasznosítása érdekében.

Mivel a sárgafedelű kukák műanyag- és fémtartalmú hulladékát mindenképpen szét kell válogatni, ezért kézenfekvő megoldás, hogy az italoskartonok átkerüljenek ebbe a csoportba, mentesítve így a kékfedelű edényeket a válogatás alól. Ezzel elérhető, hogy a kékfedelű kukákból kb. 96 %-os tisztaságú hulladékpapír gyűjthető, mely a további hasznosítás szempontjából rendkívül előnyös. Ez az új eljárás a lakosoknak is egyszerűbbé teszi a válogatást: minden újrahasznosítható csomagolóanyagnak, ami nem papír, a sárgafedelű tartályban a helye!

Ezért az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió arra kéri a lakosságot, hogy mostantól a kékfedelű tartályokba kizárólag tiszta papírhulladékot (pl. újság, hullámpapír, csomagolópapír, összelapított kartondoboz stb.) helyezzen az FKF valamennyi begyűjtési rendszerében (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetek, lakossági hulladékudvarok). Az egyes tejtermékek, gyümölcslevek dobozait (pl. Tetra Pak) ezentúl a sárgafedelű tartályban, a kevert csomagolási hulladékokkal együtt kell gyűjteni. Fontos továbbá, hogy a sárgafedelű tartályban kizárólag csomagolási hulladék gyűjthető (pl. műanyag és fém csomagolási hulladék, összelapított italos kartondoboz, PET-palack és fém italosdoboz, műanyagzacskó stb.), tehát NE helyezzünk bele egyéb műanyagot (pl. kertiszék maradéka, háztartási berendezések alkatrészei) és fém használati tárgyakat (pl.: ruhafogas, bútormaradvány, berendezések alkatrészei). A kartondobozok, flakonok, italos kartondobozok, PET-palackok és fém italosdobozok esetében különösen fontos, hogy azokat összenyomva, lapítva helyezzük a gyűjtőtartályokba, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak. Az FKF emellett arra kéri a lakosságot, hogy a szelektív tartályokba NE dobjanak élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) csomagolóanyagokat, használt papírzsebkendőt, szalvétákat.

„Bízunk abban, hogy a lakosság számára egyértelműbbé válik a hulladékgyűjtés rendje. A változtatás egyben az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió eljárásrendjét is megkönnyíti, valamint rendkívül hasznos a fenntartható hulladékgazdálkodás és a környezet védelme szempontjából, amely meghatározó eleme a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. stratégiájának. Társaságunk ezzel a lépéssel is támogatja a körforgásos hulladékgazdálkodásra való áttérést, ahogy azzal is, hogy bővítette a szelektív hulladékok korszerű kezelésében kiemelt jelentőségű hulladékudvarok szolgáltatási körét, a négy legforgalmasabb udvaron bevezette a vasárnapi nyitvatartást, illetve módosította a lomtalanítás rendszerét. A most bevezetésre kerülő új csoportosítási rend kiemelt célja a szelektíven begyűjtött hulladék minőségének javítása.” – összegezte az új rendszer előnyeit Dr. Kiss Tibor, a BKM Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának vezetője.