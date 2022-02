A Spotify leszedte Joe Rogan podcastjának több mint 100 epizódját

Tovább dagad a botrány Joe Rogan podcasja körül, a hétvégén ugyanis a Spotify törölte a Joe Rogan Experience 113 epizódját. A népszerű humorista műsorát korábban többen kritizálták azért, mert vendégeivel sokak szerint félrevezető információkat osztanak meg a koronavírus-járvánnyal és annak kezelésével kapcsolatban. Emiatt Neil Young, Joni Mitchell és több más zenész is törölttette a számait az oldalról. Az epizódok viszont nem ezért tűntek el, hanem mert pénteken megjelent egy videóválogatás arról, ahogy Rogan az n-betűs rasszista jelzőt ismételgeti.

Egy másik videóban pedig arról sztorizik a vendégeinek, hogy elmentek egy barátjával egy feketék lakta környékre, amit "a majmok bolygójaként" emleget. A videót India.Arie énekesnő tette ki az Instagram oldalára. A művész a videóban azt mondja, hogy felőle Rogan azt mond, amit akar, de a Spotify legtöbb bevétele a zenelejátszásból van, és a cég ebből a bevételből fizet Rogan podcastjáért, India.Arie pedig nem szeretné, hogy az ő zenéjéből ilyen tartalmakat támogassanak. "Fogják a pénzt, amit a zene streamingen keresnek, ennek az alaknak fizetnek 100 millió dollárt, miközben nekünk egy penny 0,003 százalékát fizetik. Inkább vegyék le a zenémet!" - mondja a videóban a zenész, arra utalva, hogy a Spotify 100 millió dolláros exkluzív szerződést kötött Rogan-el.

Joe Rogan Fotó: CARMEN MANDATO/AFP

Joe Rogan szombaton szintén az Instagramon egy videóban reagált, amelyben bocsánatot kér a videóválogatásban lévő tartalomért.

Mint mondja, rosszul van attól, amit ebben a videóban lát, és azt kívánja, bárcsak visszamehetne az időben és megváltoztathatná a dolgot. Arról is beszél, hogy a videóban kontextus nélkül válogatták össze azt, amikor azt a szót használta, bár persze érti, hogy sokak szerint egy fehér embernek soha, semmilyen körülmények között nem kellene ezt használnia. Ezzel már ő is egyetért, nem is használja már évek óta, bár szerinte sokszor épp arról beszélt az összeválogatott jelenetekben, hogy mások hogyan használják ezt a szót. A majmok bolygójás megjegyzés miatt is magyarázkodik, mondván hogy tényleg nagyon rasszistának hangzik így beszélni Philadelphia egyik feketék lakta negyedéről. A 12 évvel ezelőtti adásban viszont aztán arról beszél, milyen pozitív élményei voltak ebben a városrésztben. Mindenesetre mélységesen bocsánatot kért mindenkitől, akit megsértett mindezzel.

Ez azonban nem volt elég, Rogan a Spotify-al egyeztetve több régi epizódot törölt a platformról. A Forbes 113 törölt epizódról ír, amelyek mint 2020 előtt készültek, vagyis biztos, hogy nem a koronavírus