Márki-Zay Péter Iványi Gábort kérné fel köztársaságielnök-jelöltnek

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt szívesen támogatná Iványi Gábor indulását a köztársasági elnöki posztért - írja a Telex. Úgy gondolja, azért is lenne jó államfőjelölt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, mert „ő valóban tudná integrálni a nemzetet, a fideszeseket és nem fideszeseket, a jobb- és baloldaliakat is.” Szerinte ráadásul a fideszesek is nehezen tudnának ellene szavazni, mivel Orbán Viktor két gyermekét is Iványi keresztelte meg.

Iványi Gábor és Márki-Zay Péter Fotó: Márki-Zay Péter / Facebook

Ez viszont csak Márki-Zay személyes kívánsága, a hat ellenzéki párt ugyanis továbbra is egyezkedik arról, hogy indítsanak-e egyáltalán közös államfőjelöltet Novák Katalinnal szemben. A jelölésről a pártelnökök döntenek majd, ráadásul az ellenzék azt szeretné, hogy a köztársasági elnököt ne az Országgyűlés válassza, hanem közvetlenül az állampolgárok, amihez előbb módosítani kellene a szabályokat.



Iványi Gábor azt nyilatkozta a lapnak, hogy nem zárkózna el a felkéréstől és elvállalná a feladatot. Azt is elmondta, ha találnak egy olyan jelöltet, akit minden párt támogat, akkor „készségesen hátrébb lépek, mert nincs ambícióm”.

A Telex ugyanakkor úgy tudja, hogy a Jobbik nem támogatná Iványi jelölését, ők egy professzort szeretnének.