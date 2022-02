Rendkívüli állapotot hirdettek Kanada fővárosában az Ottawát ellepő oltásellenes kamionosok miatt

Fotó: OLGA SAMOTOY/Sputnik via AFP

Rendkívüli állapotot hirdettek Kanada fővárosában, Ottawában, ahol több mint egy hete bénítja le a város életét a központi kormány megdöntését és minden járványügyi korlátozás eltörlését követelő kamionos menet. A belvárost és a kormányzati negyedet elfoglaló, a helyiek szerint agresszíven viselkedő sofőrök már ott tartanak, hogy egy részük horogkeresztes molinókat lenget, mondván, minden covid-korlátozás náci húzás.



Fotó: OLGA SAMOTOY/Sputnik via AFP

A kamionosok az eggyel ezelőtti szombaton érkeztek a városba, miután óriási médiafigyelmet keltve nyugatról keletre átszelték a hatalmas országot. Eredetileg azért vágtak neki Vancouverből, mert a kanadai kormány január 15-ével kötelezővé tette az oltást az ország és az Egyesült Államok között ingázó kamionsofőröknek. Bár a kanadai kamionsofőrök majdnem 90 százaléka be van oltva, és a rendelkezést a legnagyobb szakmai szervezetük sem ellenezte, a harcias kisebbség nem akart belenyugodni a dologba. Mire a menet Ottawába ért, már rég nem csak ez ellen a konkrét és keveseket érintő rendelkezés ellen, hanem általában minden korlátozás ellen léptek fel. A legkülönbözőbb kis szélsőséges csoportok csatlakoztak hozzájuk, miközben kiszúrták őket az amerikai trumpista szélsőjobboldaliak is, de az állami beavatkozást elvből ellenző Elon Musk is kiállt mellettük.

A január 29-i első tüntetésen ezrek vettek részt, de kábé száz kamion egész múlt héten Ottawában maradt, hogy most hétvégén megint ezrek csatlakozzanak hozzájuk. A város rendőrfőnöke korábban azt mondta, hogy olyan ostrom alatt áll Ottawa, mivel nem tudnak mit kezdeni.

A szélsőségesek lázadásának szokatlan vetülete is van, amennyiben azt a határ déli oldaláról bátorítja és részben finanszírozza az amerikai szélsőjobb.

“Kanada ma sajnos azt kénytelen megtapasztalni, hogy radikális amerikai politikusok kanadai belügyekbe avatkoznak. Trump és követői nemcsak az Egyesült Államokra, hanem minden demokráciára veszélyt jelentenek”

- twittelte ki Bruce Heyman, aki Obama idején Amerika ottawai nagykövete volt.

“Egyes amerikai politikusoknak azt jelenti a patriotizmus, hogy lefizetik a csőcseléket, hogy ostromolják meg egy g7-es ország fővárosát”

- írta posztjában Gerald Butts, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök korábbi tanácsadója.

A kamionos ostrom fontos mellékhadszíntere az akció online finanszírozása. A gyűjtés a GoFundMe oldalon folyt, ők azonban előbb befagyasztották a számlát, majd most bejelentették, hogy visszautalják a pénzt minden adakozónak. A szabályzatuk szerint ugyanis náluk nem lehet törvénytelen célra gyűjteni. A lépést az amerikai trumpista szélsőjobb hevesen nehezményezte.

(via Guardian)