A covidszabályok ellen tiltakozó kanadai kamionosok blokád alá vették a legforgalmasabb amerikai-kanadai határátkelőt

„Egyesek megpróbálják blokád alá venni a gazdaságunkat, a demokráciánkat és polgáraink mindennapjait. Ennek véget kell vetni. Nem azok határozzák meg a kanadai többségi véleményt, akik másokra kiabálnak, amiért azok maszkot viselnek” - mondta Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn este a kanadai parlament rendkívüli vitájában. Azért került sor az ülésre, mert a kanadai oltási és járványvédelmi szabályok ellen tiltakozó kamionosok, akik néhány napja blokád alá vették Kanada fővárosát, most a Detroit-Windsor határátkelőt is eltorlaszolták.

Fotó: DAVE CHAN/AFP

A Detroit-Windsor határátkelő Kanada legforgalmasabb szárazföldi határátkelője, és egyetlen szárazföldi szomszédjával, valamint legfőbb kereskedelmi partnerével, az Egyesült Államokkal köti össze az országot. Átlagos forgalom mellett naponta kb. 8000 kamion halad itt át.

A kanadai ellenzék politikusai a parlamenti vitában jelezték, sokkal keményebb fellépést várnak Trudeau miniszterelnöktől és kormányától a kamionosokkal szemben és a válság megoldása érdekében.

Trzudeau felszólalásában jelezte, hogy a kanadai oltottsági mutatók a legkedvezőbbek közé tartoznak az egész világon, és a 38 milliós ország kamionosainak jelentős többsége is be van oltva. A miniszterelnök 85 százalékos arányt említett, és hozzátette, a kamionosok többsége támogatja a járványvédelmi intézkedéseket is.

„A kanadaiak bíznak a tudományban. Nem néhány üvöltöző és horogkeresztet lengető ember határozza meg, kik a kanadaiak”



- mondta.

A tiltakozó kamionosok nemcsak a határátkelőt zárták le, több száz szerelvényük Ottawában maradt, és továbbra is eltorlaszolják a belváros és az államigazgatási negyed fontos közterületeit. Az ottawai polgármester korábban nyílt levélben kérte Trudeau-t és a kormány közbiztonságért felelős miniszterét, hogy oldják meg a helyzetet, és erősítsék meg az ottawai rendőrséget. A polgármester egyeztetést is javasolt a tüntetőkkel, ezt azonban a kormány elutasította.

A kamionosok közben már inkább az ellenzékkel tárgyalnának. „Azért küldtek ide bennünket, hogy átadjunk egy üzenetet, de úgy tűnik, nem jut el a címzettekhez” - mondta a tiltakozók szóvivője. (Guardian)