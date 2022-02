Tüntetnek Szlovéniában, mert a NER bekebelezne egy óriási turisztikai céget

Ljubljanában és más szlovén városokban is tiltakoztak az elmúlt napokban, miután az ottani sajtó arról írt, hogy NER-közelbe kerülhet egy nagy múltú idegenforgalmi lánc, számolt be az Euronews. „Szlovénia kiárusítása” ellen tüntettek, és még a törvényhozás épületét is piros-fehér-zöldre festették.

A hírek szerint a Száva-csoportot névlegesen a budapesti Atlantis Property fogja megvásárolni. Ennek vezetője Komonczi Zsolt, aki több üzletben, például egy visegrádi hotelberuházásban és egy budapesti szállodafejlesztésben is kapcsolódik Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor vejéhez. Komonczi régi üzlettársa Szivek Norbertnek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjének is.

Orbán Viktor és Janez Jansa szlovén miniszterelnök Fotó: ALES BENO/Anadolu Agency via AFP

Az üzletet a Diófa Alapkezelő finanszírozhatja, ami Jellinek Dániel tulajdonában van. Jellinek korábban Tiborcz részesedését vásárolta meg az Appeninn ingatlancégben, másik cégén, az Indoteken keresztül pedig részt vehet a Budapest Airport visszavásárlásában is. Ezenkívül számos turisztikai beruházásban érdekelt. A Diófa nemrég még Vida József tulajdonában volt, aki a Takarékbankot és a TV2-t irányítja.

A szlovén sajtó szerint tehát a Száva-csoportra NER-közeli üzletemberek tehetik rá a kezüket. Ide tartozik három muravidéki termálfürdő, több tengerparti nyaralóhely, összesen 18 szálloda, öt apartmankomplexum, öt aquapark, tíz wellnesközpont, három egészségügyi központ, négy kemping és két luxuskemping is. A csoport többségi tulajdonosa a szlovén állam, kisebbségi tulajdonosa pedig egy amerikai alapkezelő, a York Funding. A szlovének tavaly majdnem megvásárolták a York részét, de végül visszaléptek, ezért a York más vevő után nézett.

Bár az államnak elővásárlási joga van, a jelek szerint inkább kivonul a tulajdonosi körből: a Száva már nem szerepel a szlovén állami turisztikai holdingban, és a nemzeti vagyonkezelő új gazdálkodási terve alapján az értékesítése is lehetséges. Vagyis úgy tűnik, a választásokra készülő Jansa-kormány is segíti a cég NER-közelbe kerülését.