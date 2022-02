Gengszterek telepedtek rá a magatehetetlen milliárdosra, megszerezték a vagyonát, megölték, majd rágyújtották a kastélyát

Egy elég szörnyű ügyben tartóztatott le két embert február 8-án a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. A 49 és 51 éves férfiakat azzal gyanúsítják, hogy 2020 nyarán megölték a bári Fehér-kastély tulajdonosát, majd, hogy a gyilkosságot álcázzák, fel is gyújtották az épületet. A tűzről akkor az RTL Klub is beszámolt, bár akkor még nem volt közismert, mi is állt a tűzeset mögött.

A történet hónapokkal korábban kezdődött. A bári kastély tulajdonosa a hatvanas éveiben járó Mészáros István milliárdos, aki Budapesten, a XII. kerületben lakott. Az alkoholista, pszichiátriai kezelésre szoruló férfi egyedül élt a villájában, viszont 2020 tavaszán BMW-kkel, Audikkal kopasz, nagydarab férfiak kezdtek el a házába járni. Mészáros pedig lényegében eltűnt, nem járt sehová, miközben a környékbeliek szerint a házában valakik nagy bulikat tartottak.

Kovács Gergő XII. kerületi kutyapárti képviselő akkor azt írta az oldalán, hogy Mészáros látogatói a Makai klán nevű bűnbanda tagjai voltak, akik át is íratták a férfi vagyonát és cégeinek irányítását egy bizonyos Kiss Józsefre, akit Mészáros korábban nem ismert. Mindez 2020 májusában történt, augusztusban pedig Mészáros István meghalt.

A két férfi, akit az ügyben most letartóztattak, a Police.hu-n megjelent közlemény szerint "már korábban is a rendőrök látókörébe került, majd a hónapokig tartó, minden részletre kiterjedő nyomozás során a rendőrök elegendő bizonyítékot szereztek ahhoz, hogy az ügyészségnél kezdeményezzék a két gyanúsított letartóztatását." Kovács Gergő még 2020-ban azt írta, hogy már akkor érkezett bejelentés a rendőrséghez, amikor a maffiózók megjelentek Mészáros házánál, az idős férfi pedig még életben volt, de akkor a BRFK nem foglalkozott érdemben az üggyel. (RTL.hu)