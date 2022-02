Koronavírus: száz felett a napi áldozatok száma

59-cel csökkent a kórházban ápolt covidosok száma a központi statisztika szerint. Ez meglepő a január vége óta tartó növekedéshez képest, persze egy napi adatból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A súlyos állapotban levő, invazív lélegeztetésre szoruló betegek száma viszont közelíti a 200-at. (Az aktuális kórházi helyzetről ebben a cikkben írtunk hosszabban.)

Ahogy már múlt héten is előfordult egyszer, ismét átlépte a százat a napi áldozatok száma. Az elmúlt héten naponta átlagosan 89-en vesztették életüket.

A fertőzésszámok továbbra is csökkennek. Továbbra is nagyon kevés tesztet végeznek, ami abból is látszik, hogy kedden az összes minta 64 százaléka pozitív lett. Az elmúlt heti átlag 37 százalék.

Jó ideje alacsony az oltási hajlandóság, akár az első, akár a harmadik dózisokat nézzük: