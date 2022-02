Már a szlovák vámhivatalnak is feltűnt, hogy utánfutóval hordják át Magyarországról az olcsó benzint

Az olcsóbb üzemanyag miatt Szlovákiából egyre többen járnak át tankolni a szomszédos országokba, elsősorban Magyarországra és Lengyelországba - írja az Új Szó, magyar nyelvű szlovákiai napilap. A cikk szerint Szlovákiában az elmúlt időszakban látványosan megugrottak az üzemanyagárak.

A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb felmérése szerint a gázolaj literjének az átlagára az elmúlt napokban 1,43, a 95-ös benziné 1,53 euró körül mozgott. Ez azonban csak az átlag, így a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain a 95-ös benzin ára például már eléri az 1,55 eurót. A cikk szerint Lengyelországban például a benzin literjéért átlagosan 1,15, a gázolajért 1,16 eurót kérnek, így már egy 45 literes üzemanyagtartály feltöltésével is 18 eurót nyerhetünk egy tankoláson. Hasonló a helyzet Magyarországgal kapcsolatban is. Ott a 95-ös benzin literenkénti árplafonját 480 forintnál húzták meg, ami nagyjából 1,36 eurónak felel meg.

Az Új Szó beszámolója szerint sokan azonban nem érik be azzal, hogy teletankolják az autójuk üzemanyagtartályát. "Az elmúlt napokban egyre többen kerekedtek fel a szomszédos országokba a személyautójuk után felszerelt utánfutóval, több hordó üzemanyagot szerezve be egyszerre. Hogy a nagy tévécsatornák esti híradóiban erről megjelent képek nem számítanak egyedi esetnek, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már a központi adó- és vámhivatal is kénytelen volt reagálni az ügyre" - írta a lap.

Martina Rybanská szóvivő figyelmeztetett: üzemanyagkannában legfeljebb 10 liternyi üzemanyagot lehet behozni Szlovákiába adómentesen egy másik uniós tagországból. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az elmúlt hét során három töltőállomás zárt be Magyarországon a hatósági benzinár miatt.