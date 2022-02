Pokoli fordulatot vett Brad Pitt legszimpatikusabb projektje

2005 augusztusában elképesztő erejű pusztítást végzett az Egyesült Államokban a Katrina hurrikán. A természeti katasztrófa 125 milliárd dollárnyi kárt és majdnem kétezer ember halálát okozta. New Orleansban gyakorlatilag az összes út használhatatlanná vált, a rombolás következtében a város tulajdonképpen elvesztette régi arcát. Rengeteg ember veszítette el a tetőt a feje fölül, köztük sokan szegénységben éltek, így teljesen reménytelen helyzetbe kerültek.

Ekkor lépett a színre Brad Pitt, létrehozta a Make It Right nevű alapítványát, és sztárépítészek és hollywoodi celebritások segítségével 109 új otthont építettek fel New Orleans Lower Ninth Ward nevű részén. Amikor a házak elkészültek, óriási, A-listás sztárokkal telepakolt gálán ünnepelték meg, az est házigazdája Ellen DeGeneres volt.

De az akkori öröm helyén már csak keserűség van.

A Guardian arról ír, hogy alig egy évtizeddel az átadás után a házakon a gyors hanyatlás jelei mutatkoztak: vizesedni kezdtek, óriási penészfoltok jelentek meg a falakon, a teraszok rohadni kezdtek. Az elektromos vezetékek hibái miatt többször tűz ütött ki, a vízvezetékekkel is bajok voltak, és kiderült, hogy a házak szellőzése sincs megoldva. A hibákat nem javították ki, és egyre inkább úgy tűnik, hogy Pitt alapítványa csak csendben lapít, mintha nem is létezne. Voltak olyan házak, amelyeket termeszhangyák tettek lakhatatlanná, és több lakos is arról számolt be, megbetegedtek a lakhatási körülményeik miatt. Ezek miatt néhány lakos csoportos polgári peres eljárást indított ellenük.

Brad Pitt és a városi tanács tagja, Cynthia Willard-Lewis sajtótájékoztatót tartanak New Orlenasban, a Holy Cross Neighbourhood szövetség projektjénél 2007. augusztus 21-én. Fotó: MARK MAINZ/Getty Images via AFP

Judith Keller 2018-ban urbanisztikai kutatása részeként egy ideig a jótékonyságból felépített házak egyikében lakott. Úgy találta, a helyzet egyre rosszabb. „Bár az épületek egy része még tízéves sincs, az adatok azt mutatják, hogy közülük alig hat maradt viszonylag jó állapotban” - írta tanulmányában.