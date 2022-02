Több mint kétszáz esetet tárt fel a portugál egyház szexuális visszaélésekkel foglalkozó bizottsága

Az első egy hónapban 214-en számoltak be egyházon belüli szexuális visszaélésről a Portugál Katolikus Egyház által január elsején alapított bizottságnak, írja az AP.

A vádak 1933 és 2006 között születettektől érkeztek, voltak tehát, akik fél évszázadon át titokban tartották és elfojtották traumáikat. A Katolikus Egyház ezért is érezte fontosnak a bizottság létrejövetelét. Két éve már történt hasonló kezdeményezés, de az nem sok eredménnyel járt, miután a nyomozások nagy részét félbehagyták megfelelő mennyiségű és erősségű bizonyíték hiányában.

Az eddigi vizsgálatokból kiderült, hogy bizonyos egyházi személyekhez több szexuális visszaélés is köthető. A bizottság a szegényebb régiókban is megpróbál lehetőséget biztosítani az áldozatoknak, hogy hallathassák a hangjukat. Ezt az is megnehezítheti, hogy a jelentkezés a meghallgatások előtt csak online kivitelezhető.