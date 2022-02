Újabb LMP-s találta ki, hogy elindul a közös ellenzéki jelölt ellen az egyik billegő körzetben

Az LMP badacsonytomaji önkormányzati képviselője, Takács Lajos csütörtök délután jelentette be, hogy ő is elindul a Veszprém 3-as választókörzetben, ahol egyébként Rig Lajost az egyesült ellenzék közös jelöltje. Hasonló húzás miatt a párt éppen aznap függesztette fel Hajdu Mária tagságát, mert ő is indulni készül a közös ellenzéki jelölttel szemben a budapesti 3-as választókörzetben.

Takács a Telexnek azt mondta, azért nem indult az előválasztáson, mert „nem éreztem úgy, hogy részt kell vennem. Azt sem tudtam, hogy hány jelölt lesz, és kik fognak indulni”. Az LMP a lapnak az ügyről azt mondta, hogy Takács indulásával egyértelműen szembefordult a párttal, ezért többé nem tagja az LMP-nek. Egyben a szavazóktól azt kérik, hogy „ne dőljenek be a politikai éleslátásukat csak az aláírásgyűjtés előtt pár órával hirtelen megtaláló indulóknak, és minden körzetben támogassák szavazatukkal az előválasztáson győztes jelölteket”. A Fidesz hivatalos jelöltje a körzetben egyébként Navracsics Tibor.