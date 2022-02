10 rettenetesen rosszul öregedő mondat Orbán Viktor évértékelőiből

Szombaton 23. alkalommal mond évértékelő beszédet a műfajt meghonosító Orbán Viktor. Ennek örömére készülünk több anyaggal is, és mivel amúgy is végigolvastuk többen és többször is a 2010 óta elhangzott beszédeket, úgy éreztük, kárba vesznének azok a mondatok, amelyek felett jócskán eljárt már az idő, ha nem gyűjtenénk össze őket. Úgyhogy itt a 10, vállaltan szubjektív módon kiválogatott kedvenc mondatunk Orbán Viktort évértékelőiből.

1. 2010-ben, már a győzelemre készülve olyan kormányt vizionált Orbán Viktor, amelyre nem nyomja rá a bélyegét a bűnözés, és a hatalommal való visszaélés:

2. De sőt, az elszámoltatást is zászlajára tűzte, olyan viccel alázva porrá a szocialistákat, ami még Balog Zoltánt is gyöngyöző kacagásra késztette:

3. 2010-ben a leendő miniszterelnök egészen új lendületet tervezett adni a hazai politizálásnak, amikor meghirdette a gyűlöletkampányok és hazugságbeszédek korának végét:

4. 2012-ben Orbán így vezette fel beszédét: “Hosszú lesz, itt-ott meredek, úgyhogy csatolják be az öveiket.” Aztán következett ez:



Lábjegyzet: a miniszterelnök nem a 2010 óta tartó Fidesz-kormányzásra, hanem az azt megelőző érára utalt.

5. Lassan mondta, hogy mindenki értse: “...a szabályok mindenkire egyformán érvényesek, legyen az bankár, politikus, asztalos vagy gyermekét nevelő anya”:

6. 2014-ben már egy felívelő korszak küszöbén tartotta évértékelőjét Orbán, ahol a kétharmados győzelem súlyáról és felelősségéről is értekezett:

7. 2015-ben kellő szerénységgel írta körül kormánya politikájának alapvetéseit a miniszterelnök, jelezve, egyéni ambíciók és érdekek nem kerülhetnek a haza érdekei és szolgálata elé.



8. Ebben az évben egyébként mély sebet ejtett a kétharmados kormányzáson az időközi választás Veszprémben, ahol Kész Zoltán az ellenzék által támogatott független jelöltként fölényesen győzött. Orbán nem is ment el szó nélkül az eset mellett, lankadatlan éberségre intve híveit, és persze belengetve a visszalopakodni készülő ellenzék rémét is. Akik semmilyen eszköztől nem riadnának vissza:

9. 2016 februárjában, az évértékelőn viszonylag megengedő volt a miniszterelnök a migránsokkal kapcsolatban. Aztán ez gyorsan elmúlt.

10. 2019-ben érezhetően felszabadult és laza volt a miniszterelnök, hiába kellett évértékelőjében sok súlyos témáról értekeznie, a végére azért sikerült egy kis mosolyt csalnia hallgatósága arcára.

+1: A miniszterelnök szeret globális politikai megfejtésekkel előállni, és nem rest hallgatóságát időről időre tájékoztatni az aktuális trendek alakulásáról. Így tett 2020-ban is, amikor a következőt találta mondani:

“A politikában töltött évtizedek alatt megfigyeltem, hogy minden sikertörténet, minden felemelkedő nemzet sikertörténete az önbecsülés megerősítésével kezdődik. Gondoljanak a két legutóbbi nyugati példára, Trump Amerikájára és Boris Johnson sikerére."

(18:40-től kezdődik a sikertörténet kifejtése.)

Valószínűleg ezt a két példát a miniszterelnök idei beszédében, ha esetleg sikertörténtek kerülnek szóba, már nem fogja kiemelni (bár ha Trump véletlenül tényleg ellátogat hozzánk a kampányidőszakban, akkor valahogy mégis csak fel kell majd konferálni).