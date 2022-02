A világ erdői a helyi éghajlat mellett az egész bolygó oxigén- és a szénkörforgását is szabályozzák, a talajerózió lassításával és a szennyező anyagok kiszűrésével pedig a víz minőségét is javítják. A legnagyobb veszélyben lévő erdők újratelepítése globális szinten is pozitív hatást gyakorol a klímára, ezért ültet a Priceless Planet Koalíció 2025-ig százmillió fát három kontinensen.