Teszt nélkül utazhatnak Angliába a kétszer oltottak

Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Péntek hajnaltól egyáltalán nem kell tesztelniük Angliába érkezve azoknak, akik legalább két koronavírus elleni oltással rendelkeznek. Január elején még induláskor és érkezéskor is szükség volt tesztre, aztán az indulás előtti tesztet eltörölték, most pedig tovább lazították a szabályozást.

A brit kormány jelenleg a Covaxin, a Moderna, a Janssen, a Novavax (Nuvaxovid és Covovax), az Oxford/AstraZeneca, a Pfizer/BioNTech, valamint a kínai Sinopharm és Sinovac oltóanyagait ismeri el. (Az egyadagos Janssenből persze csak egy oltást várnak el.)

A nem teljes körűen beoltottak akkor utazhatnak be, ha az indulás előtti két napban negatív lett a tesztjük, és az érkezés utáni második nap végéig még egy PCR-tesztet is végezniük kell. Ennek a tesztnek az időpontját még az indulás előtt le kell foglalniuk. Viszont nekik sincs már szükségük második tesztre, amit eddig az érkezés utáni nyolcadik napon kellett megcsináltatni. (via MTI)