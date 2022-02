A Mastercard felmérésén a válaszadók 85 százaléka állította, hogy hajlandó személyesen is lépéseket tenni a környezeti és fenntarthatósági kihívások leküzdése érdekében. Hogy még könnyebb legyen követned saját karbonlábnyomod, és tippeket is kapj, hogyan csökkentheted azt, a cég elkészítette a Karbon Kalkulátort, amely banki appokba is beépíthető.