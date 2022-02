Az oroszok álhírek terjesztésével vádolják a nyugati országokat és a sajtót

„Nagyszabású dezinformációs kampány” folytatásával vádolja a nyugati országokat és a sajtót az orosz külügyminisztérium friss közleménye. Az orosz kormány szerint az USA és szövetségesei csak azért riogatnak egy Ukrajna elleni orosz támadással, hogy „saját agresszív akcióikról tereljék el a figyelmet”.

„A globális információs tér 2021 végén és 2022 elején példátlan mértékű és kifinomult médiakampánnyal szembesült, amelynek célja, hogy meggyőzze a világ közösségét arról, hogy az Orosz Föderáció invázióra készül Ukrajna területe ellen” - áll a közleményben. Péntek este Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az amerikai hírszerzés értesülései szerint az oroszok támadásra készülhetnek, és kérte az Ukrajnában lévő amerikaiakat, hogy hagyják el az országot. A sajtótájékoztató után az amerikai külügy telefonon is igyekezett ráerősíteni erre a kérésre, és hasonló kérést fogalmazott meg a norvég és a brit kormány is a saját állampolgárai felé. Az amerikai sajtó gyorsan megtelt a napokon belül háborút váró elemzésekkel, Biden elnök pedig a NATO-szövetségesek védelmére újabb 3000 amerikai katona Lengyelországba küldéséről döntött.

Amerikai becslések szerint kb. 100 ezer orosz katona lehet Ukrajna határai körül, az oroszok azonban mindvégig tagadták, hogy invázióra készülnének, azt mondják, csak a fehérorosz hadsereggel hajtanak végre közös gyakorlatot. Vlagyimir Putyin orosz elnök maga is elmondta, hogy nem akar háborút, arra az esetre azonban, ha Ukrajna esetleg csatlakozni akarna a NATO-hoz, súlyos fenyegetéseket fogalmazott meg.

Szombaton a feszültség enyhítése érdekében Putyin telefonon tárgyal Biden amerikai és Macron francia elnökökkel. (CNN)