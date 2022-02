Egyre koncentráltabb a magyar mezőgazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tízévente végez teljes körű, az ország összes településére és egy meghatározott küszöb feletti összes gazdaságra kiterjedő mezőgazdasági adatösszeírást, azaz Agrárcenzust. 2020-ban is végeztek egyet, ennek előzetes eredményeit már tavaly közölték, most viszont megjelentek az összeírás eredményeit tartalmazó végleges kiadványok is.

2020. június 1-jén 241 ezer gazdaság működött Magyarországon, és ezek 40 százaléka szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozott. Ha a növénytermesztés más formáit is beleszámoljuk, akkor 63 százalék az inkább növénytermesztő gazdaságok aránya. A KSH egyébként attól függően sorolja a gazdaságokat a növénytermesztők, állattartók vagy vegyes tevékenységet folytatók közé, hogy az előbbi kettő közül melyik éri el a kétharmados arányt a gazdaság standard termelési értékében.

Forrás: KSH

A hivatal szóhasználatában egyébként az abrakfogyasztó állat szókapcsolat főként sertést és baromfit jelöl, a tömegtakarmányt fogyasztó állat pedig szarvasmarhát, juhot és kecskét. A szakosodott kertészet a zöldség-, gomba-, virág- és dísznövény-termesztőket, valamint a faiskolákat jelöli, aki szakosított ültetvénytermesztéssel foglalkozik, annak pedig szőlője és/vagy gyümölcsöse van.

Nem meglepő, hogy az összes mezőgazdasági terület jelentős részét, 67 százalékát a szántóföldi növénytermesztésre szakosodott gazdaságok használták, a szakosodásokat azonban jól mutatja, hogy az összes állategységnek csak 5 százaléka fölött rendelkezett ez a gazdaságcsoport.

„A szántóföldi növénytermesztésre szakosodott gazdaságok száma 2010 és 2020 között 28 százalékkal gyarapodott, emellett a szakosodott kertészettel foglalkozóké is nőtt. Az abrakfogyasztó állatok tartására szakosodott gazdaságok száma 10 éve még a legnagyobb volt, 2020-ra viszont 72 százalékkal csökkent. Ez főként a nagyon kicsi, pár állatot tartó gazdaságok eltűnése miatt következett be” - írja a KSH. A szántóföldi gazdaságok előretörését az is magyarázza, hogy a gazdaságkategóriák közül ez a legkevésbé munkaerőigényes, míg az állattartás és a kertészet nagyobb munkaerőt igényel.

A kisebb, háztáji gazdaságok eltűnése a mezőgazdasági termelés koncentrálódását hozta, az egy gazdaságra jutó standard termelési érték jelentősen növekedett, főkét a sertés- és baromfitartók esetében. Jelentősen nőtt az elmúlt 10 évben a gazdaságok mérete is, míg a kicsi, 4000 eurónál kevesebb standard termelési értékkel rendelkező gazdaságok aránya lényegesen, 70-ről 53 százalékra csökkent.

Ez az 53 százalék azonban csak az összes termelési értéknek mindössze 2,6 százalékát állítja elő, miközben a termelési érték 45 százalékát az összes gazdaság 1 százaléka állítja elő, ők messze a legnagyobb termelők.

2010 óta 31 százalékkal csökkent a gazdaságok száma, de ez a csökkenés sokkal inkább sújtotta az állattartókat, mint a növénytermesztőket. Az is jól látszik a friss adatokból, hogy az állattartás és a növénytermesztés egyre inkább elválik egymástól, hiszen pont azok a kisebb, háztáji gazdaságok tűnnek el, ahol a két ágazat kiegészíti egymást, egymásból következnek.

Jelenleg a gazdaságok több mint fele (51 százalékuk) birtokol valamekkora mezőgazdasági területet állatállomány nélkül. Közben az állattal rendelkező gazdaságok 15 százalékának egyáltalán nincs mezőgazdasági területe.

Az Agrárcenzus adatai szerint 2020. június 1-jén az ország mezőgazdasági területe 4 millió 922 ezer hektár volt, ami az ország teljes területének közel 53 százaléka. Ennek 82 százaléka szántó 15 százaléka gyep, a szőlők és gyümölcsösök pedig együttesen a mezőgazdasági terület mintegy 3 százalékát borították.

Forrás: KSH

A teljes mezőgazdasági terület 39 százalékát gazdasági szervezetek használják, és mivel ezek a társaságok a hatályos magyar törvények alapján nem szerezhetnek tulajdonjogot a földterületre, így a területek nagyobb része egyéni gazdaságok használatában áll. Ez minden művelési ágra igaz, a szántókra a legkevésbé, ott az összes terület több mint 40 százaléka gazdasági szervezet használatában áll.

Forrás: KSH

Az átlagos birtokméret megyénként is óriási szórást mutat, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyékben a legnagyobb, Szabolcs-Szatmár-Beregben (és Budapesten) a legkisebb.

Forrás: KSH

A birtokméret megyénkénti változása csak kisebb mértékben függ össze azzal, hogy hol vannak a legnagyobb szántók, a legtöbb szántó ugyanis nem Fejérben vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében, hanem Békésben van. Nem is Szabolcsban van a legkevesebb, hanem Nógrádban.

Forrás: KSH

Az elmúlt tíz évben egyébként a szántóink vetésszerkezetében némileg csökkent a gabonafélék aránya, de még mindig az a legnagyobb (58 százalék), az ipari növényeké, a takarmánynövényeké és a zöldségféléké nőtt.

A gyömölcsösök terménymegoszlásában nagy átrendeződés nem volt, hiszen itt lassabb a változás az ültetvényes hosszabb élete miatt. Az alma némileg visszaszorult, de még így is vezet, 2010-ben gyümölcsöseink 37 százalékán volt alma, 2020-ban már csak 31-en. A dió aránya némileg nőtt, de fontos, hogy ezek 2020-as adatok, azóta az Amerikából származó nyugati dióburok-fúrólégy az ország számos diótermesztő területén jelentős károkat okozott, ami csökkentette a dió jövedelmezőségét.

Az állattartók esetében a legfontosabb változás, hogy míg az állatállomány az utóbbi 10 évben nagyjából stagnált 1,9 millió állategység körül (a magyar állattállomány a rendszerváltás környékén és a 90-es években csökkent óriásit, azóta nem tapasztalhatóak benne gyökeres változások), addig az állattartók száma továbbra is drasztikusan csökken. 2010-ben még 250 ezer állattartó gazdaság volt, 2020-ban már csak 117 ezer.

Az állattartó gazdaságok a vezetőik végzettségében is elválnak a növénytermesztőktől, itt ugyanis a vezetők 67 százalékának csak gyakorlati tudása van, felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel pedig csak 6 százalékuk rendelkezik. A növénytermesztőknél ehhez képest a szőlő esetében a legmagasabb a csak gyakorlati tapasztalattal rendelkező használók aránya, de ott is csak 32 százalékos, míg a szántók esetében a használók 40 százalékának felsőfokú, 30 százalékuknak pedig középfokú mezőgazdasági képesítése van.

Állategységben kifejezve Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Békés megyében tartják a legtöbb haszonállatot, ebben a három megyében él a magyar állatállomány harmada.

Állategységben kifejezve jelentős a sertés- és a szarvasmarha-ágazat túlsúlya, a teljes állomány 73 százaléka ebbe a két fajba tartozik. Fontos, hogy ez az adat csak állategységben kifejezve helytálló, hiszen értelemszerűen több baromfi van Magyarországon, mint szarvasmarha. A statisztikai összeírások azonban a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében nem egyeddel, hanem állategységgel számolnak, és egy állategységbe több baromfi vagy nyúl tartozik.

A földhasználatot tekintve a 4,9 millió hektáros mezőgazdasági területet 216 ezer gazdaság használja. A földhasználat jogcíme szerint a terület 45 százalékát tulajdonosként, 50 százalékát bérlőként és 5 százalékát egyéb jogcímen (részes művelés, szívességi földhasználat) művelték a gazdaságok, ebben érdemi változás 2010 óta nem történt.

A saját tulajdonú területet használó gazdaságok aránya a szőlők és gyümölcsösök között a legnagyobb, 70 százalék fölötti, míg gyepnél már csak 50, szántónál 43. Természetesen a kisgazdaságok körében a legalacsonyabb a bérelt területeket használók aránya, ők szinte kizárólag saját tulajdonú földön gazdálkodnak. Ehhez képest minél nagyobb egy gazdaság, átlagosan annál több bérelt területet használ, a legnagyobb méretkategóriában már 70 százaléknál is nagyobb a bérelt területek aránya a saját tulajdonúakhoz képest, de ez a földtörvény előírásaiból is következik.

Közben folyamatosan nő a gazdaságok irányítóinak átlagéletkora. Az összes irányító átlagéletkora 57,9, a férfiaké 57,1, a nőké 59,6 év. 2010-ben a gazdaságok 28 százalékát irányította 65 éves és annál idősebb személy, 2020-ban már 35 százalékukat. A gazdasági szervezetek esetében ez az arány 7-ről 22 százalékra, az egyéni gazdaságoknál 28-ról 36-ra növekedett. A vezetők átlagéletkora Békés megyében a legmagasabb, és (ha Budapesttől eltekintünk) Borsodban a legalacsonyabb.

Az összes irányító 71 százaléka férfi, a fiatalabb korosztályokban még nagyobb a férfi irányítók aránya - írja a KSH.

Folyamatosan nő a mezőgazdasági képesítéssel rendelkező vezetők aránya is, míg 2010-ben ez 20 százaléknál is kevesebb volt, 2020-ban már majdnem 40 százalékot tesz ki. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25 és 44 év közötti korosztályban a legmagasabb.

Forrás: KSH

A mezőgazdasági munka mennyisége az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent, míg 2010-ben összesen 350 ezer éves munkaerőegységet fordított mezőgazdasági termelésre a magyar társadalom, 2020-ban már csak 244 ezret, ami közel 30 százalékos visszaesést jelent.