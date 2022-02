A Simonkát váltó fideszes jelölt szerint sokan elpártolhattak tőlük a korrupt képviselőjük miatt

„Az említett büntetőügy miatt tagadhatatlan, hogy sokan elpártoltak a Fidesztől, nem titok, hogy csökkent a Fidesz-szervezetek száma is az elmúlt időben. Ezen dolgozni kell, ez külön kihívás lesz.”

Ezt mondta a 24.hu-nak Erdős Norbert, aki Békés megye 4. számú választókerületében indul a kormánypárt színeiben. Ez az orosházi körzet az, ahol eddig Simonka György volt az országgyűlési képviselő már három ciklus óta. Ő azonban közben a Fidesz egyik emblematikus figurájává vált. Több nyomozás is folyt ellene, és még Lázár János szerint is a bíróságon érhet véget a karriere.

Erdős Norbert, az Agrárminisztérium államtitkára a Sándor-palotában 2020. október 28-án, miután Áder János köztársasági elnöktől átvette a kinevezését. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Fidesz most helyette a 49 éves Erdőst indítja, aki Mezőberényben kezdett politizálni, és egészen az Európai Parlamentig vitte, ahol 2014 és 2019 között volt képviselő. 2020 novembere óta az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Az interjúból úgy tűnik, aktívan tesz azért, hogy mérsékelje a Simonka által okozott károkat.



„Biztosan vannak Fidesz-tagok, akik eltávolodtak a párttól, de nagyon remélem, hogy őket már sikerült is megtalálni az elmúlt hetekben, vagy meg fogom tudni találni őket a következő hetekben” - mondja.

Kiderül az is, hogy csak január 26-án vált biztossá Erdős jelölése, mert korábban a választmány magát Simonkát és annak bizalmasát, Oravecz Nórát is jelölte, ám végül mindketten visszaléptek. A 24.hu újságírója arról is kérdezi a jelöltet, hogy nem tart-e Simonkától a jövőben.

„Nem gondolom, hogy a Fidesszel szemben próbálná kifejteni az akaratát, hanem inkább arra számítok, hogy ügyek mentén fog esetleg felszólalni, vagy célokat, gondolatokat megfogalmazni” - mondja erről Erdős Norbert.