Szlovákiában még két hullámra számítanak

Még két hulláma lesz a koronavírusnak, a becslések szerint szeptemberben és októberben, mondta a szlovák Központi Válságstáb egyik tagja.

„A világon számos olyan ország van, amelyek az új variánsok melegágyának számítanak. Ezek a szubtrópusi égövben keletkeznek, ahol nagyon alacsony az oltottsági szint. Ugyancsak kritikusak azok az országok, ahol magas a népsűrűség.”

- mondta Vladimír Krčméry professzor a Paraméter beszámolója szerint. A szakember arról is beszélt, hogy nemcsak a koronavírustól, de a zootonikus betegségek más típusaitól is tart. Szerinte "a globalizáció erős és a népsűrűség is nagy. Annak is megvan a szerepe, hogy olyan állatokból készült élelmiszerek kerültek be a táplálékláncba, amelyek azelőtt nem. Vagy az extravagáns életmód, vagy épp a szegénység miatt." A közeljövőről elmondta, hogy veszélyes nyitni az omikron után is, miközben az emberek belefáradtak már a lezárásokba, reálisan március végén lazíthat Szlovákia.