Zárnak be a benzinkutak, Tolna megyében 13 ezer ember maradhat üzemanyag-ellátás nélkül

Ahogyan az várható volt, Orbán Viktor miniszterelnök a szombati évértékelőjében bejelentette, hogy három hónappal, május 15-ig meghosszabbítja a kormány az üzemanyagár-stopot. "Az üzemanyag ára nálunk az ötödik legalacsonyabb. Ma 480 forintot fizetünk, árstop nélkül jóval 500 forint felett járnánk. Az árstop itt is bevált, ezért három, további három hónappal meghosszabbítjuk" - szólt a miniszterelnöki indoklás.

Tehát a kormányfő szerint bevált az árstop. Kérdés persze, hogy mit jelent az, hogy bevált. Egyrészt a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) 2021-es üzemanyag-statisztikáiból kiolvasható, hogy a hatósági ár miatt az autósok leszoktak a prémium motorbenzinről, helyette a rosszabb minőségű 95-ös benzint tankolják. Pedig az autók kimutathatóan kevesebbet fogyasztanak a jobb minőség használatával. Elég csak felmenni a MOL honlapjára, hogy mit tud a 100-as benzin, és kinek ajánlják.

Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és ezáltal alacsonyabb károsanyag-kibocsátást,

hosszabb motorélettartamot és kevésbé valószínű váratlan meghibásodást,



mindez pedig hosszútávon alacsonyabb karbantartási költséget eredményez.



Ebből az következik, hogy a hatósági áras benzin talán olcsóbb, de gyakrabban kell betérni a benzinkúthoz. Plusz így már minimum fél évig hatályban lesz a hatósági áras benzin, ami már elegendő idő ahhoz is, hogy a kocsi jobban amortizálódjon.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint azért is vált be a 480 forintos ár, mert jelenleg a benzin literenkénti átlagára az árstop nélkül hozzávetőlegesen 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne. Az üzemanyagárstop pedig fél százalékkal hozzájárul az infláció csökkentéséhez. Az inflációt valóban csökkenti, azonban így is rekord magas: a KSH januári adatai szerint 7,9 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest, az üzemanyagok ára pedig konkrétan 22,5 százalékkal lett magasabb januárról januárra. Nem véletlen, hogy a holtankoljak.hu szakportál meglehetősen borúlátó előrejelzést adott ki.



Mindennemű változtatás nélkül hosszabbították meg most vasárnap a novemberi rendelkezést. Jelenleg nincs szó semmilyen kompenzációról, áfa- vagy jövedékiadó-csökkentésről, a befagyasztott árakat a töltőállomás tulajdonosoknak kell valahogy megoldani. Ez már most is komoly kihívást jelent, hiszen a gázolaj beszerzési ára február 4-e óta magasabb mint 480 forint



- írta a portál. Összességében megjegyzik: egészen biztosan emelkedni fognak az üzemanyagok beszerzési árai, ami teljesen kiélezi a helyzetet a hazai üzemanyagpiacon. Szerintük a kutak tulajdonosaitól nem várható el az, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek üzemanyagot. Így számítani kell felhasználói oldalról arra, hogy jó esetben mennyiségi korlátozások lesznek, viszont az sem kizárt, hogy kényszerűségből jelentős számban fognak kutak bezárni.

A Népszava már meg is írta, hogy üzemanyag-készleteik kifogytával mindhárom Tolna megyei kútját bezárja az Androméda Kft. Ezzel Őcsény, Bogyiszló és Szedres mintegy 13 ezer lakója üzemanyag-ellátás nélkül marad. A cég 2020-ban 416 millió forintos forgalom mellett 6,3 millió forintos nyereséggel zárt. Az átmeneti leállásra veszteségeik csökkentése miatt kényszerülnek.

A Tolna megyei Őcsény polgármesterét sikerült elérnünk, aki elmondta, hogy válságtanácskozást tartanak, mert a bezárás nagyon rosszul érinti a környék lakóit, mezőgazdasági dolgozóit és az önkormányzatokat is. Vész esetben akár Szekszárdról kellene szállítani a benzint.

Szintén sikerült beszélni egy Heves megyei benzinkutassal, akinek két kútja van, a miniszterelnöki bejelentés hatására pedig még inkább tanácstalan lett. "Forr bennem a düh, de nem tudom, hogy mit tegyek. Bezárni sem akarok, mert félek a NAV büntetésétől, ha pedig nyitva vagyok, minden nap a veszteséget termelem, ellenben a családomat valamiből fenn kellene tartanom" - fogalmazott a benzinkutas. Elmondása szerint az egyik kútjára eleve 100 milliós hitelt vett fel, előre szépen ki is számolták, hogy 5 év alatt miként fogja a kút kitermelni a törlesztőt. Nos, jelenleg november óta, tehát

3 hónap alatt 6,5 millió forint veszteség érte.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Ennél sokkal nagyobb veszteséget könyvelnek el a nagyobb benzinkút-hálózatok. Főleg a tranzit okoz nagy problémát az autópályák melletti töltőállomásokon, ugyanis fél Európa nálunk tankol. A kormányzati bejelentés hatásra a MOL-részvények megint zuhanni kezdtek, bár nem annyira, mint arra számítani lehetett. Az Erste Befektetési Zrt. prognózisa szerint mindenesetre a május 15-ig meghosszabbított üzemanyagár-befagyasztás negyedévente 4-5 milliárd forint veszteséget okoz a MOL-nak.

A magyar hatósági árnak vélhetően Szlovákiában is örülnek, hiszen már eddig is rengetegen jártak át tankolni a határ magyar oldalára. Megírtuk, hogy Szlovákiában a 95-ös benzin átlagára 1,53 euró körül mozog, a 480 forintos magyar hatósági ár pedig nagyjából 1,36 eurónak felel meg. Emiatt egyre többen kerekedtek fel Szlovákiában a személyautójuk után felszerelt utánfutóval, több hordó üzemanyagot szerezve be egyszerre. A NAV szabályai szerint ugyanakkor a kocsik gyári tartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag vihető ki.