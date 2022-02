Elkezdődött Navalnij újabb pere a büntetőtáborban, további tíz évet is kaphat

Julija Navalnaja és Alekszej Navalnij

Elkezdődött Alekszej Navalnij pere a Moszkvától 90 kilométerre eső Pokrovban, abban a büntetőtáborban, ahol az orosz ellenzéki politikus éppen 2,5 éves büntetését tölti. A rendszer annyira gyáva, hogy nem merték Moszkvában tartani a tárgyalást - mondta erről Navalnij felesége, aki hétfőn még kétségbeesett közösségimédiás posztokban követelte, hogy jelen lehessen a koncepciós pernek tartott meghallgatás során.



Egy friss, mai tweet tanúsága szerint ezt megengedték neki, és legalább megölelhette a férjét.

Miután Putyin titkosügynökei megmérgezték, majd Németországban megmentették az életét, a hazatérő Navalnijt azonnal letartóztatták, és nem is leplezett koncepciós perben pénzügyi visszaélésekre hivatkozva 2,5 évre ítélték.

A most kezdődő eljárásban azzal vádolják, hogy 4,7 millió dollárt elsikkasztott személyes használatra a politikai szervezeteinek juttatott adományokból, amiért akár tíz évet is kaphat. Van ellene egy kisebb súlyú vádpont is, a bíróság megsértése, aminek 6 hónap a maximális büntetési tétele - írja a Moscow Times..