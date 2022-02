Felmondott a Transindex teljes szerkesztősége

Kedd reggel, huszonhárom évnyi működés után felállt a Transindex teljes szerkesztő csapata - olvasható a lap szerkesztőségének közös közleményében.



„Úgy érezzük, a munkánk ezen az intézményen belül már teljességgel ellehetetlenült, és tovább már nem tudjuk a legjobb szakmai tudásunk szerint ellátni azt a feladatot, ami a mindenkori szabad sajtó feladata lenne. Az indulás óta sokszor változott a csapat és sok mindenben változott a Transindex is, de abban biztosan nem, hogy most is ugyanazon értékek mellett tartjuk fontosnak kiállni, mint egykor, és hogy most sem vagyunk hajlandóak semmilyen politikai erő elvárásai szerint végezni az újságírói munkánkat” - olvasható a közleményben.

A szerkesztőségi tagok szerint a többségi tulajdonos a lap eladására készül, így a Transindex további sorsa számukra ismeretlen lesz, a fennálló helyzetben pedig nem látják biztosítva az újságírói függetlenségüket.

A hírt a szerkesztőség ezzel a képpel illusztrálta. Fotó: Transindex

„Közel két éve a fennmaradásunkért küzdünk egy olyan politikailag meghatározott környezetben, amelyben a sajtó már csak két út közül választhat: vagy kapitulál és gyakorlatilag szócsőként működik tovább különféle politikai érdekek elvárásai szerint, vagy pedig megpróbálja ellátni a feladatát, viszont ez esetben azt kockáztatja, hogy ellehetetlenítik. Mi az utóbbi utat választottuk, és most csomagolunk, mert más választásunk nem maradt” - írják.

Az 1999-ben alapított, kolozsvári szerkesztőségű lap már tavaly támogatói kampányt indított, amikor a szerkesztők úgy érezték, az újság működése veszélybe került.

A közleményt a szerkesztőségi tagok aláírása zárja: Babos Krisztina, Bakk-Dávid Tímea, Gál László, Gyöngyi Annamária, Horváth-Kovács Szilárd, Kádár Kata, Kicsid Attila, Kulcsár Árpád, Tőkés Hunor, Kolozsi Emese, Vig Emese.

„Mi következik most? Újra felvesszük Felméri Kázmér világnézetét, ehhez pedig előbb kézbe vesszük Karácsony Benőt és ráhangolódunk arra, milyen a különösen nehéz időkben is «a napos oldalon» lenni - áll a közlemény végén.