Megszólalt Putyin gigaasztalának készítője

Vlagyimir Putyin az utóbbi hetekben több elnökkel és miniszterelnökkel is egyeztetett, főleg az ukrán válságról és az Európába irányuló orosz gázszállításokról. Orbán Viktor február elején járt a Kremlben, az értő magyar közönségnek pedig már akkor is feltűnt a legfontosabb:

hogy milyen éktelenül nagy, már-már KOZMIKUS hosszúságú asztalhoz ültették a két tárgyalópartnert.

A Kreml fotósa nem is tudott mit kezdeni a távolsággal, lefényképezte külön-külön is a két vezetőt az asztal két végén:

Putykó Fotó: Kreml/MTI/MTVA

Vitykó Fotó: Kreml/MTI/MTVA

A világsajtó persze ekkor még mit sem sejtett a nagy asztalról, apróságok, ennél lényegesen kisebb asztalok foglalták le az amerikai, francia, német, skandináv, brit nigériai, brazil vagy kínai újságolvasókat. Magyarország ebben is mindenki előtt járt, hiszen nekünk már ekkor szemet szúrt a lényeg, azaz a nagy asztal. A magyar interneten már akkor mémek terjedtek róla, amikor például egy átlagos francia internetfelhasználó még a létezéséről sem tudott.

Ez változott meg február 7-én, amikor Orbán után Emmanuel Macron francia elnököt is - hogy, hogynem - a hosszú asztalhoz ültették a Kremlben.

Ej, volt ám kalamajka! Ekkor már bezzeg jöttek a nyugat-európai mémek csőstül, hogy milyen vicces és milyen nagy az asztal! Jöhettek, ahogy akartak, mi, magyarok, akkor már csak legyintettünk rájuk, hiszen mi akkor már egy hete tudtuk: az asztal bizony nagy.

Most viszont újabb fordulathoz érkezett a nagy asztal ügye.

Kiderült, hogy a nagy asztal készítője olasz, és úgy hívják, Renato Pologna. Pologna a Milánótól északra lévő Cantùban vezet egy faipari céget, és világszerte több elnöki, miniszterelnöki, királyi, emíri, szultáni, hercegi, diktátori, hibridrezsim-vezetői és mindenféle rezidenciára gyártott már luxusbútorokat. Talán ezen kívül is készített még nagy asztalokat, persze erről nincsenek pontos információink, Pologna sok megbízását ugyanis titoktartási szerződéssel teljesíti, így nem beszélhet a bútorokról.

Mindenki nagy szerencséjére azonban Putyin nagy asztaláról hajlandó volt beszélni, amikor a Corriere della Serra újságírója kereste. Elmondta, hogy 1995 és 1997 között ő rendezte be Kreml egyik teljes szárnyát 7000 négyzetméteren, és ekkor szállította le a nagy asztalt is. A nagy asztal olyan nagy, hogy 6 méter hosszú és 2 méter 60 centi széles. Fehérre lakkozott tetejét levélformájú aranyberakások díszítik.

Pologna nem emlékezett arra, mekkora volt a megbízás értéke, akkoriban egyébként is még lírával fizettek Olaszországban. „Így kapásból néhány milliárd lírát mondanék” - emlékezett vissza. A mester szerint egyébként az asztal most nagyjából 100 ezer eurót érhet. A bútorok leszállításakor még Jelcin volt az orosz elnök, de Pologna sajnos nem találkozott vele, azt azonban felidézte, hogy a biztonsági előírásokat nagyon szigorúan betartották, nem lehetett fényképezni a Kremlben, és minden bútort gondosan átvilágítottak.

A vállalkozó látta a mémeket is, amik a hosszú asztalról születtek, tetszettek is neki, szerinte ez is bizonyítja, hogy ez az asztal fejleszti a kreativitást.

Tehát hiába a magyaroknak tűnt fel 2022-ben először a nagy asztal, az olaszok sajnos most beelőztek bennünket a nagy asztal ismeretében és a nagy asztalhoz való kötődésben. Persze úgy könnyű, hogy olasz a nagy asztal készítője, már-már csalás tulajdonképpen. Minden esetre szép helytállás volt ez is egy 10 milliós országtól.