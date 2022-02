Nem kapnak alapjogokat a főemlősök Bázelban

Több népszavazást is tartottak vasárnap Bázel kantonban. Arról is szavaztak, hogy a baseli alkotmányban biztosítsák-e a főemlősök élethez és testi épséghez való jogát, írja a Deutsche Welle.

A madridi állatkert egyik csimpánza jeges gyümölccsel hűti magát a 2021 augusztusi hőségben. Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

A szavazáson 75 százalék nemmel szavazott, így az állami intézményeket kötelező törvény nem valósulhatott meg. Svájc harmadik legnépesebb városában két, állatkísérleteket végző, ugyanakkor főemlősökkel nem kísérletező nemzetközi gyógyszergyártó cég is található. Ők azonban még egy sikeres népszavazás esetén is mentesülhettek is volna a tiltás alól.

Az orángutánok, a gorillák és a csimpánzok "a legközelebbi rokonaink. Mi tudjuk a legtöbbet arról, hogy mit is akarhatnak" - mondta Tamine Graber a népszavazást kezdeményező kampány vezetője. Szerinte a tudomány megmutatta, hogy a főemlősök élni akarnak, képesek a tervezésre és szeretnék megőrizni testi és mentális épségüket.

"Ez az első alkalom a világon, hogy a választók arról szavazhattak, hogy járnak-e alapvető jogok a főemlősöknek" - nyilatkozta Graber, aki reméli, hogy a kampány sikertelensége ellenére más országokban elgondolkoznak, biztos-e, hogy csak az embereknek lehetnek jogaik.