Peren kívül egyezett meg András herceg az őt szexuális erőszakkal vádoló Virginia Giuffréval

II. Erzsébet brit királynő második gyereke, András yorki herceg peren kívül egyezett meg Virginia Giuffréval, aki szexuális erőszakkal vádolta. Guiffre vádjai szerint 17 éves volt, amikor a herceg megerőszakolta Jeffrey Epstein és barátnője Ghislaine Maxwell egyik összejövetelén. Az, hogy mennyit fizet a herceg, bizalmas adat, de a New York Times szerint a megegyezés része az is. hogy András egy áldozatsegítő csoportot is támogat. Hogy a herceg honnan szedi majd össze a pénzt, nem világos, a hivatalos adatok szerint ugyanis András nem túl gazdag, és ennek ellenére élt kifejezetten fényűző életmódot.

A peren kívüli megegyezéssel András elkerüli, hogy bíróság előtt kelljen tanúvallomást tennie az ügyben, amiben néhány pofonba már beleszaladt. Azt állította például, hogy sosem találkozott Giuffre-ral, aztán előkerült egy fotó, amin nemhogy együtt szerepelnek, de még át is karolja a fiatal Giuffre derekát, a háttérben pedig Jeffrey Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell tűnik fel.

András herceg, Virginia Roberts Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

