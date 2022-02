Völner utódja szerint a Völner-ügy bizonyítja, hogy Magyarország demokratikus jogállam

„A büntetőjogi felelősség megállapítása folyamatban van, a nyomozó hatóság vizsgálatot folytat, ezt követően az ügyészség és a független bíróság dolga eldönteni, hogy milyen következményekkel jár a kérdésében hivatkozott ügyben tanúsított magatartás” - írta Szabó Tímeának írásbeli válaszában Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a Völner-ügyről.

Varga Judit igazságügyi miniszter és Répássy Róbert államtitkár Fotó: Facebook/Varga Judit

Répássyt azután nevezték ki, hogy Völner lemondott a posztjáról, mert az ügyészség azzal gyanúsítja, hogy éveken át fogadott el kenőpénzeket Schadl Györgytől, a végrehajtói kar elnökétől, cserébe különböző ügyekben járt el az érdekei szerint. Répássy szerint a büntetőeljárás

„bizonyítja, hogy Magyarország demokratikus jogállam, a törvény előtt mindenki egyenlő, a törvények mindenkire vonatkoznak, és mindenkinek be kell őket tartani”. Azt írta, a lemondott Völnerrel ellentétben „a baloldali politikusok soha semmiért nem vállalják a felelősséget”.

„Meggyőződésem szerint Magyarországon akkor fog csökkenni a korrupció, ha az Ön baloldali szövetségesei is hasonló következetességgel vállalják a felelősségüket a velük szemben megfogalmazódott bűncselekmények gyanúja miatt.” Völner ugyan távozott a minisztériumból, de továbbra is fideszes képviselő a parlamentben. Gulyás Gergely miniszter nem tudott igennel vagy nemmel válaszolni arra a kérdésünkre, hogy szerinte Völnernek le kellene-e mondania, korábban pedig Kocsis Máté frakcióvezető is arra hivatkozott, hogy Völner egyelőre csak gyanúsított.

Szabó Tímea eredetileg Orbán Viktornál érdeklődött arról, hogy milyen személyes felelőssége van a korrupciós helyzet romlásában, amit a Transparency International aktuális mérése is alátámaszt. Kérdezett arról is, miért nem vállalja a felelősséget Varga Judit miniszter, akinek Völner a helyettese volt, de erre Répássy sem válaszolt.

A Völner-Schadl-botrányról szóló cikkeink itt olvashatók.