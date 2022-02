A szülők két évig a lépcső alatt rejtegették a kislányukat, akit ők raboltak el, miután elvesztették a felügyeleti jogát

Két év után talált meg a rendőrség egy eltűntként keresett kislányt, Paislee Shultist a New York-állambeli Saugertiesben. A hatóságok az elmúlt két év alatt többször is kaptak arról információt, hogy a gyerek a szüleinél lehet, annak ellenére, hogy 2019-ben megvonták tőlük Paislee felügyeleti jogát, de eddig nem bukkantak a nyomára.

Az apát, Kirk Shultis Jr.-t és az anyát, Kimberly Coopert 2019-ben alkalmatlannak találta arra egy családügyi bíróság, hogy ellássák a gyerekeik felügyeletét, ezért Paisleet és nővérét egy rokon gyámsága alá helyezték. Paislee 2019. júliusában tűnt el, miután a nővérét elvitte magával a gyám.

A letartóztatott szülők, Kirk Shultis Jr. és Kim Cooper Fotó: NBC News

Hétfőn azonban olyan értékes információt kaptak a nyomozók, ami alapján újra házkutatást tarthattak, melynek során megtalálták a pincébe vezető lépcsősor alatt a hatéves kislányt. Amikor a rendőrök megérkeztek a nagyapa házához, az idősebb és ifjabb Kirk Shultis is tagadta, hogy ott lenne a gyerek. A házban volt egy gyerekszoba is, ami úgy tűnt, az övé, és használatban is van, de arra korábban is azt mondták, hogy oda várják vissza.



A rendőrfelügyelő, Joseph A. Sinagra elmondta, hogy már majdnem sikertelenül befejeződött a házkutatás, amikor az egyik nyomozónak feltűnt, hogy van valami furcsa a pincébe vezető lépcsőknél.

A deszkák közé bevilágítva látszott, hogy van ott egy takaró. Akkor elkezdték szétbontani a lépcsőt, és feltűnt két kis láb. Paislee mellett ott rejtőzött az anyja, Kimberly Cooper is, aki ellen a megyében elfogatóparancs volt érvényben.

„Koszlott és hideg lyuk volt - mondta Sinagra. - Pokrócok voltak leterítve a betonra, de teljesen át voltak ázva.”

A szülőket és a nagyapát őrizetbe vették a felügyeletbe való beavatkozás, illetve kiskorú veszélyeztetésének vádjával. A kislányt megfelelő egészségi állapotban találták, bár valószínűleg ez idő alatt semmilyen orvosi ellátást nem kapott. A nyomozóknak feltűnt az is, hogy nem tud írni és olvasni (az Egyesült Államokban 5 éves korban kezdik az iskolát a gyerekek). Paislee elmondta a rendőröknek, hogy ha a hatóságoktól jött valaki, mindig a lépcső alá kellett bújnia. Megtalálása után visszavitték a törvényes gyámjához és a testvéréhez. (Insider, NBC)