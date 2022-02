A lakossági fórumokon jön ki igazán, mennyire megkönnyíti a Fidesz dolgát, hogy Márki-Zay Péter szinte ontja magából a könnyen félreérthető és még könnyebben félremagyarázható kijelentéseket. Korábban a fideszes kampányokban az előadóknak még a legkisebb településen is globális háttérhatalmi összeesküvésekről, betelepítési kvótákról meg uniós intézmények döntéseiről kellett magyarázniuk,

de 2022-ben már elég egy-egy MZP-idézetet előrántani, és mindenki érti, miről van szó. Nem csoda, hogy kedd délután Kiskunhalason még Kövér László is igyekezett higgadtabbnak mutatni magát az ellenzék miniszterelnök-jelöltjénél, pedig a helyi jelölt, Bányai Gábor a kampányindítóján kifejezetten kérte tőle, hogy egy gyújtó hangú beszéddel szítsa fel a szíveket. Kérdésünkre arról a kiszivárgott beszédéről sem akart beszélni, amiben az Alkotmányvédelmi Hivatal elhárítóinak arra célozgatott, hogy az ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági veszélyt.

MZP már fasiszta államot építenie

Pedig Kiskunhalason a házelnök akár még is elengedhette volna magát, mert nem itt lesz a legkiélezettebb a választás. 2018-ban Bányai Gábor 55,85 százalékkal győzött a Bács-Kiskun-6-os körzetben, ráadásul idén januárban itt még az előválasztást megnyerő ellenzéki jelölt is visszalépett, így egy kevésbé ismert DK-s lesz a fideszes képviselő ellenfele. Bányaira a legnagyobb veszélyt inkább az jelentette, hogy tavaly hónapokig kellett az intenzíven feküdnie a koronavírus miatt, de ma már kifejezetten az motiválja az újraindulásban, hogy túlélte ezt az időszakot.

Bányai Gábor Fotó: botost/444.hu

„Én magamon hordom azt a stigmát, hogy én mégis túléltem, és ez egy nagyon komoly lelki teher, hogy hány meg hány ember hagyta ott az életét azokon az ágyakon”- mesélt a saját élményeiről, majd azt mondta, félmunkát hagyna hátra, ha abbahagyná a politizálást.

A COVID-élmények miatt drámaivá vált hangulatot azzal igyekezett feloldani, hogy MZP-idézetekből szemezgetett: „Az ellenfeleink nem arra készülnek, hogy békés öregkort adjanak nekem. Megmondták, hogy a lámpavas mire való, megmondták, hogy börtönbe, vagyonelkobzást, és sok minden szörnyűséget mondtak, amit magamra és társadalom legeslegtöbbjére sértésnek tartok. Ezért is harcolni akarok, mert azt nem engedhetem meg, hogy egy olyan társulat, ahol a fasisztáktól a kommunistákig egyben vannak, és összefogják őket a liberálisok... Mert ez az ajánlat, hölgyeim és uraim, az az ajánlat, hogy »mi egy fasiszta állam leszünk«. Hisz nem olyan régen, a hétvégén Péter ezt is elkottyintotta.”

És mivel a kínai hitelből épülő Budapest-Belgrád vasútvonal az ő választókörzetét is érintené, azt is bedobta, hogy ha nem sikerül nyerniük, elmarad „életünk egyik legfontosabb infrastruktúra-fejlesztése”. Szerinte a vasút építéséről szóló szerződést is felrúgnák, hiszen Halason is ezzel kampányol a DK, és akkor „sem Kelebia, sem Tompa, Kisszállás, Balotaszállás, sem Halas, sem Pirtó nem részesül ennek az áldásából”. Hozzátette, hogy egy ellenzéki kormány alatt gyógyfürdők és élelmiszeripari üzemek sem épülnének a térségben.

Végül a közönségnek azt javasolta, hogy a következő hetekben ne menjenek bele vitákba. „Hisz van egy mondás: »Soha ne vitatkozz idiótákkal, mert lesüllyedsz az ő szintjükre, és ott ők nyernek.« Nem érdemes! Nem lehet meggyőzni senkit sem. Aki odaát van, az nem akar idejönni. Politikusként biztos nem.”

Kövér László az értelemre hat

Kövér László Fotó: botost/444.hu

De azon még talán Bányai is meglepődött, hogy az apokaliptikus világmegfejtésekben verhetetlen Kövér László a visszafogottabb arcát vette elő. Hogy ezt tartani tudja, beszéd közben sűrűn kellett ránéznie a papírjaira, amikre mintha valaki csak azt írta volna emlékeztetőül: ❤Nyugi, minden rendben, nem lesz semmi baj, Nyugi!❤ Ennek szellemében a házelnök rögtön egy csalódást keltő mondattal kezdte:

„Ha jól értettem Gábort, valami gyújtó hangú beszédet kellene mondanom, hogy lelkesítsem önöket, amit, ha nem veszi zokon, Gábor, akkor most nem fogok megtenni.”

A Fidesz választmányi elnöke ezúttal nem az érzelmekre szeretett volna hatni, hanem inkább az értelemre, pedig azzal is tisztában volt, hogy a fórumon megjelenteket már amúgy sem kell nagyon győzködni. Kövér inkább ahhoz igyekezett támpontokat adni a helyi fideszeseknek, hogyan közelítsenek azokhoz, akik „hajlamosak arra, hogy a józan eszükre hallgassanak, de valahogy az érzelmeik még nem hozták őket ebbe a táborba”. Hozzátette, hogy a felmérések szerint már a meglévő táboruk is elég lenne a győzelemhez, de a 2002-es választási bukó emléke miatt mégsem dőlhetnek nyugodtan hátra.

De mivel mégiscsak Kövér Lászlóról van szó, azért mondott erőseket. Kövér szerint a 2002 utáni kormányok nemcsak szétzüllesztették az államot, hanem egyben a magyar állampolgárok ellen is fordították, amire a 2006-os rendőri túlkapásokat és a 2008–2009-es cigánygyilkosságokat hozta fel. Az utóbbiról azt mondta, „ugyan nem hivatalos állami emberek végezték el, a piszkos munkát nem ők végezték el, de minimum a cinkosság gyanúja rájuk vetül”. Itt olyan volt SZDSZ-es képviselőkre utalt, akik már 2010 előtt is megfogalmazták ezt a gyanújukat.

Majd a sorvezetőjéhez visszatérő Kövér 8 pontba szedve mondta el, miért nem örülne az ellenzék győzelmének. Ezeket szinte végig Márki-Zaytól kiragadott idézetekkel támogatta meg. Ezek szerint egy új kormány fizetőssé tenné az egészségügyet, megint elvennék a 13. havi nyugdíjat és a középosztálybeli családok támogatásait, és kivezetnék a rezsicsökkentést, hogy piaci árakat szabjanak. Kövér szerint Márki-Zay szerint a progresszív adózás is elfogadható, „ami lefordítva magyarra azt jelenti, hogy minél többet dolgozik valaki, annál több pénzt vesz el tőle az állam”. De elhangzott az is, hogy Márki-Zay egyáltalán nem tartja szükségesnek a minimálbért, és a Gyurcsány-korszakhoz hasonlóan az otthonteremtési támogatást is megszüntetnék. Kövér itt megjegyezte, hogy mindennek ellenére Márki-Zay a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását azért igénybe vette.

Az új időket mi sem mutatja jobban, mint hogy a a migrációs veszéllyel való riogatás Kövér listáján is csak a hatodik helyre szorult. Persze ide is lehetett talált megfelelő MZP-idézetet.

Az Elkúrtuk továbbgondolva

Igazán csak a hetedik pontnál engedte szabadjára a fantáziáját, amikor arról beszélhetett, mi mindent követtek el Gyurcsányék 2006-ban. A múltidézésben Kövér az Elkúrtuk című játékfilmre támaszkodott, ami szerinte már „majdnem kibontja a valóság minden elemét”, de nem teljesen. És kiderült, hogy ha Kövérre bízzák a film forgatókönyvének megírását, tényleg jóval vadabb lett volna. „2006-ban nem kevesebb történt, mint egy előre eltervezett összeesküvés a demokrácia, jogállam ellen.” Szerinte minden azzal kezdődött, hogy az MSZP százmilliárdokat öntött a 2006-os választási kampányba, mert különben nem nyertek volna.



„Világos volt Gyurcsány Ferenc számára, hogy ez volt az utolsó választás, amit normális körülmények között meg tudnak nyerni, mert innentől kezdve ki kell bontani az igazság minden részletét, el kell mondani a választások után, hogy milyen állapotban van az ország, mert addig tartott a brüsszeli elvtársak türelme. És egyetlen esélye volt arra, hogy ne nyerje meg a Fidesz a 2010-es választásokat vagy akár egy előrehozott választást, ha eltakarítják a legitim politika színpadáról egy olyan polgárháborús helyzet kreálásával - aminek a cigánygyilkosságok is elemei voltak -, amelyben utcai zavargások törnek ki, tartósan a rendbontás állapotába süllyed Magyarország, emberek halnak meg (elsősorban rendőrök), és erre való hivatkozással be lehet vezetni a rendkívüli állapotot, és ki lehet iktatni a Fideszt. De legalábbis erkölcsi, de akár jogi értelemben is ki lehet iktatni a Fidesz különböző vezetőit a legitim politikai szférából. Azaz 2010-ben nem lesz potens kihívója Gyurcsány Ferencnek. Ő lesz a rend megteremtője.”

Kövér szerint Gyurcsány Ferenc ördögi tervébe ott csúszott csak hiba, hogy nem halt meg senki a TV-székház előtti ostromban, pedig „szándékosan vezényeltek oda rosszul felszerelt, kiképzetlen, szerencsétlen, vidékről odarendelt rendőröket martalékul a rendbontóknak”. Ebbe a szálba nehezebb belekeverni az ekkoriban az Egyesült Államokban tartózkodó Márki-Zayt, de Kövér ezt is megoldotta azzal, hogy az ellenzéki jelölt őszinte szembenézésnek tartja az őszödi beszédet.

Emberi roncsok

Az utolsó pontban pedig ráfordult a kormány nemváltós népszavazására, amit szerinte sok olyan ember is támogat majd, aki egyébként nem a Fideszre fog szavazni. Kövér szerint erre azért van szükség, mert „nemet kell mondani arra az őrületre, ami Nyugat-Európában már elszabadult. Ha nem akarjuk azt, hogy a gyermekeinket az óvodában meg az iskolában rontsák meg mindenféle identitászavaros emberek... Ha nem akarjuk, hogy arra beszéljék rá kamaszkorukban az életkori sajátosságok okán megbillent lelki egyensúlyú gyermekeinket, unokáinkat, hogy tulajdonképpen az a problémájuk, hogy rossz testbe születtek, és ez egy egyszerű műtéttel meg némi hormonkezeléssel megoldható probléma... Szóval ha nem akarjuk, hogy emberi roncsokat csináljanak a gyermekeinkből, akkor ezt se tekintsék egy mellékes kérdésnek április 3-án”.

A rutinból lehozott előadás végén Kövér valamiért mégis úgy érezte, hogy tennie kell egy halvány utalást arra is, hogy a jobboldalon többen is korrupciós ügyebe keveredtek: „Persze vannak itt is, ott is kivételek, tehát voltak tisztességes, a saját közösségükért sokat tevő baloldali polgármesterek (főleg vidéken),

és természetesen voltak meg vannak is olyan, a mi színeinkben regnáló helyi honatyák, honanyák, akik hát nem éppen a legdicsőségesebb teljesítményt tudják felmutatni.”

Azért ne gondoljuk, hogy ez megingatta volna Kövér Lászlót, továbbra is abban gondolkodik, hogy a baloldal 100 éve azoknak az elkeseredettségére, frusztrációjára, elégedetlenségére építi a politikai jövőjét, akiknek nem sikeres az élete, vagy nem érzik annak, mert mások sikeresebb karrierjével vetik össze a sajátjukat. „Ezekben próbált meg indulatot kelteni, ezeket próbálta uszítani, ha kellett, akkor az egyik magyart a másik ellen uszítani.” Szerinte már 100 éve hiányzik az a közös nevező, hogy mindkét oldal a saját nemzetük érdekeit tartja fontosnak. És mivel szerinte ez nem fog elmúlni, négyévenként újra és újra meg kell nyerniük a harcot. Legközelebb április 3-án.