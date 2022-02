Egy spanyol és egy olasz bútortervező azon vitázik, hogy melyikük csinálta Putyin csicskítóasztalát

Sok kérdés merült fel Vlagyimir Putyin túlméretezett asztaláról azóta, hogy Orbán Viktort, majd Emmanuel Macron francia elnököt, legutóbb pedig Olaf Scholz német kancellárt ültette az egyik végébe.

Míg korábban a miértekre keresték a választ, most azon megy a vita, ki tervezte a kétségtelenül érdekes bútordarabot. Korábban egy olasz tervező, a Comóban családi vállalkozást működtető Renato Pologna azt állította, ő készítette az asztalt még 1995-96 környékén, amiről képek is megjelentek 2000-ben orosz kiadványokban. Most viszont egy spanyol tervező, Vicente Zaragozá azt mondta egy rádióinterjúban, az asztal az ő keze munkája - írja a Guardian.

A Kreml által közreadott képen Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Orbán Viktor miniszterelnök (j) tárgyalása Moszkvában 2022. február 1-jén. Fotó: Kreml/MTI/MTVA

„Ez az ember, akit én nem ismerek, azt mondja, ő készítette az asztalt 2005-ben - de ez sehogy sem áll össze. Nekünk minden bizonyítékunk megvan az elvégzett munkára, köztük az elismerés, amit az akkori elnöktől, Borisz Jelcintől kaptunk” - mondta Pologna.

A spanyol vállalkozás, ami 2020 júliusa óta nem árulja termékeit, számos megbízást teljesített a Kreml és szovjet utódállamok számára 2002 és 2006 között, például ők csinálták az üzbég elnök konyhaszekrényét és az ebédlője bútorait is.

Zaragozá sírva mondta az interjúban, hogy ő nagyon büszke erre az óriási asztalra.

Pologna viszont azt mondja, a 2000-ben kiadott könyvben látható az asztal, amit ők csináltak. „Talán a spanyol fickó készített egy másolatot, ami eljutott valahova, ki tudja. Egy asztalról beszélünk, nem egy repülőgépről. Lehetséges, hogy lemásolta”.