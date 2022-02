Egyszerre lesz viharos szél, eső és húsz fok

Aki reggel szakadó esőre ébredt, ne ijedjen meg, simán lehet belőle délután még húsz fokos melegben napozás is, de csak akkor, ha közben nem zavaró a viharos szél.

Egészen abszurd lesz az időjárás csütörtökön az Időkép előrejelzése szerint. Nem elég, hogy naposabb és felhősebb időszakok váltják majd egymást, de bármennyire is február van, délután olyan záporok érkezhetnek, amelyek közben az ég is döröghet. Az esős idő mellé kapunk bónusznak egy kis szelet is, a jelek szerint viharosat, és ha már viharos a szél, természetesen lesznek erősebb széllökések is. Mindeközben pedig 10, sőt akár 20 fokosra is melegedhet a levegő.

Az őrületes időjárás péntekre kicsit lenyugszik, eső már nem nagyon lesz, csak felhő és 9-15 fok, és hétvégén is hasonló időre lehet majd számítani, kicsit több csapadékkal. Hétfőn pedig kezdődik minden az elejéről egy újabb hidegfronttal és a viharos széllel.