Ez már nem frakcióülés, hanem a teljes orbáni világ utolsó választási összekapaszkodása

Február 17-re és 18-ra alig lehetett szállást kapni a nívósabb balatonfüredi szállodákban, a tóparti városban tartja ugyanis az áprilisi országgyűlési választás előtti utolsó nagy összetartását a 133 tagú Fidesz-frakció és annak csatolmányai.

Ez összesen több száz vendéget jelent, akik döntő többsége a Hotel Füredben száll meg, de hiába bérelte ki és záratta le a szálloda közvetlen területét a kormánypárt, mindenkinek így sem jut elég hely.

Szerda délután egymást váltották a Volkswagen kisbuszok, szolgálati Skodák és városi terepjárók a szállodai parkoló sorompójánál, a frakció munkatársait pedig távolsági buszok szállították a fővárosból Füredig.

Azóta is legalább tíz valtonos biztonsági járőrözik a hotel előtt, ahol kordonnal kerítették el a területet, hogy az újságírók és az a 7-8 tüntető, aki rákészült az eseményre, véletlenül se juthasson a vendégek közelébe. (Németh Dániel fotósorozata itt tekinthető meg.)



Simicskó István és Semjén Zsolt kicuccol Fotó: Németh Dániel / 444

Az önmagában nem szokatlan, hogy nagy sleppel érkeztek meg a képviselők a találkozóra, a vendégek köre viszont alaposan kibővült. A korábbi kihelyezett frakció-összetartások jellemzően arról szóltak, hogy a párttagok egymás között, a külvilág teljes kizárásával felkészültek a közelgő országgyűlési ülésszakra, átbeszélték a benyújtandó törvényjavaslatokat és a politikai napirendet.



Most azonban számos olyan Fidesz-közeli médiaszemélyiséget, újságírót, kiképzett megmondó embert és állami intézményvezetőt lehetett felfedezni az érkezők között, akik nem hogy a frakciónak, de a Fidesznek sem feltétlenül tagjai.

Bayer Zsolt, bár büszke birtokosa az ötös számú párttagkönyvnek, már a kilencvenes évek végére kiszállt az aktív pártpolitikából. Ugyanez igaz Várhegyi Attilára, Szolnok egykori polgármesterére, aki több mint húsz éve egy hűtlen kezelés ügyben hozott jogerős ítélet miatt lépett hátra a párttól. Bakondi György belbiztonsági tanácsadó sem frakció-, sem párttag.

Bayer Zsolt azok közé tartozik, akik megengedhetnek maguknak egy lazább dress code-ot is Fotó: Németh Dániel / 444

Rákay Philip bár politikai hovatartozását büszkén hirdeti, hivatalosan sosem politizált, és ugyanez igaz Kálomista Gábor filmproducerre is. Az egészen biztos hogy tiszta pártpolitikai kérdésekben, frakcióügyekben eddig nem voltak illetékesek. A helyszínen felbukkant Szánthó Miklós, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke és még Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a Nemzeti Filmintézet igazgatósági elnöke is.

A Fidesz-világ ismerői szerint ez egyik oldalról természetes módon összefügg a közelgő - ismét csak sorsdöntőnek címkézett - országgyűlési választással. Azok a „beszélő fejek” és a kormánypárti hátországban meghatározó szereplők kaptak meghívást, akik képesek lehetnek érdemi hatást kifejteni a nyilvánosságban.

Káel Csaba, Müpa-vezérigazgató, a Nemzeti Filmintézet igazgatósági elnöke Fotó: Németh Dániel / 444

De nem csak erről van szó. Az ilyen felfokozott időszakban maguk az érintett szereplők is úgy érzik, hogy fontos jobban mutatniuk magukat. A pártvilágban közlekedők szerint a vendégek közül többen lobbiznak is azért, hogy ott lehessenek ezeken a zárt körű alkalmakon, ezzel is demonstrálva elkötelezettségüket és lojalitásukat. Ezek a szereplők jellemzően Orbán Viktor eligazítására időzítenek, és igyekeznek olyan ponton helyet foglalni maguknak, hogy aki fontos, az észrevegye őket. Az ilyesfajta helyezkedés természetes része az olyan autoriter karakterű rendszereknek, mint a Nemzeti Együttműködés, ahol

a lojalitás egyre kevésbé párthoz, vagy tagsághoz, mint inkább az ügyhöz, illetve a vezetőhöz kötődik.

Párt és állam Magyarországon olyan mélységig összefonódott már, hogy néha feleslegesnek is látszik kibogozni a különbségeket. Az Orbán-rendszerben a hatóságok vezetőit is a politikai hatalom nevezi ki, a főügyész pedig rendszeresen a miniszterelnök és az ország legnagyobb pénzügyi hatalmasságai társaságában néz meccset.

Államilag finanszírozott intézmények esetében mégis okkal merül fel kérdésként, hogy egy közpénzek milliárdjairól döntő intézményvezető miért jár zárt körű pártrendezvényekre, és hogy ezt szabadidejében vagy munkavégzés helyett teszi-e. Kérdéseinket ezzel összefüggésben megküldtük a Nemzeti Filmintézetnek.

Kálomista Gábor producerpápa és Várhegyi Attila média-háttérember érkeznek Fotó: Németh Dániel / 444

A frakciótagok számára a részvétel a rendezvény végéig kötelező, függetlenül attól, hogy Orbán Viktor pártelnök csütörtökön már Jair Bolsonaro brazil elnökkel töltötte ideje jelentősebb részét. A miniszterelnök mellett a legfontosabb előadást Rogán Antal tartja, aki beszámol a legfrissebb közvélemény-kutatási eredményekről és a hátralévő kampánymenetrendről.



Ebből kevés tartozik a nyilvánosságra. Csütörtök délután Kocsis Máté fideszes és Simicskó István KDNP-frakcióvezetők számoltak be arról, hogy mi az, ami ebből a nagyközönségre tartozik. Nagyjából annyi, hogy a kereszténydemokraták is támogatják Novák Katalin államfő-jelöltségét.

(A cím feletti kép a bebocsátást nyert MTI felvétele.)