Hadgyakorlatot indít Oroszország a Kaszpi-tengeren

Orosz hadihajók kezdtek katonai gyakorlatba a Kaszpi-tengeren csütörtökön. A gyakorlatokon nagyjából húsz hadihajó mellett több kis méretű rakéta- és tüzérségi kishajó, aknavető és segédhajó vesz részt, olvasható az orosz Védelmi Minisztérium honlapján.

Az orosz hadsereg alakulatai a hajók elleni Kh-35 rakétákat indító Bal rakétarendszerrel gyakorlatoznak a Kaszpi-tenger partján Dagesztánban 2022. február 9-én Fotó: EyePress via AFP

A Kaszpi-tengeri gyakorlat egy nagyobb, az Oroszországot határoló tengereken zajló haditengerészeti gyakorlat része. Az ukrán válság miatt jelenleg igen feszült a helyzet, a világ most különösen nagy figyelmet fordít az oroszok mozgásaira. A gyakorlat célja hivatalosan „az orosz nemzeti érdekek védelme az óceánokon, valamint az Orosz Föderációt érő tengeri és óceáni katonai fenyegetés ellensúlyozása”. (Via The Moscow Times)