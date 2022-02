Hongkongban az egész várost letesztelnék covidra

Viharos sebességgel terjed a koronavírus Hongkongban, a kórházakon is egyre nagyobb a nyomás, így most a Kínában bevált taktikát vetnék be, és letesztelnék a város teljes lakosságát - írja a Bloomberg.

Megteltek a hongkongi kórházak. A kép 2022. február 16-án készült a hongkongi Caritas Medical Center udvarán. Fotó: LEUNG MAN HEI/NurPhoto via AFP

A folyamatban a lap forrásai szerint kínai orvosszakértők is részt vesznek, és a most oltáshoz használt furgonokat alakítják át mobil tesztállomásokká. Azt, hogy a tesztelést kötelezővé tegyék-e, még mérlegelik, a Sing Tao Daily napilap azonban arról ír, akik elutasítják a tesztet, nagyjából 1300 amerikai dollárnyi büntetésre számíthatnak. Az akció március elején indulhat, és valószínűleg hetekig tart majd.

A hongkongi kormány a lap megkeresésére egyelőre nem válaszolt.

Nagy a nyomás Kína felől Hongkongon, Hszi Csin-ping elnök felszólította a 7 és fél milliós városállamot, hogy tegyenek meg mindent a járvány megfékezésére, mert a szaporodó esetszámok nincsenek összehangban Kína zéró COVID politikájával. A mostani gócpontok feltűnése előtt Hongkong hónapokig covidmentes volt, szerdán azonban már 4285 volt az új esetek száma, 16 beteg kritikus állapotban volt, 10 ember pedig belehalt a koronavírus okozta betegségbe, köztük egy hároméves kislány.